Jogo Ponte Preta x Atlético-GO AO VIVO hoje no Campeonato Brasileiro 2017 (0-0)

INCIDENCIAS: JOGO VÁLIDO PELA 24ª RODADA DO CAMPEONATO BRASILEIRO 2017, A SER DISPUTADO NO ESTÁDIO MOISÉS LUCARELLI, EM CAMPINAS, SÃO PAULO.

Boa Tarde, torcedor que navega pela VAVEL Brasil! Acompanhe tudo sobre o jogo Ponte Preta x Atlético-GO ao vivo no Moisés Lucarelli, valendo pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro 2017. Fique conosco!

No primeiro turno, o Atlético-GO fez 3 a 0 na Ponte. Os gols da partida foram marcados pelo atacante Everaldo, duas vezes, e Luiz Fernando.

Provável Atlético-GO 4-2-2: Marcos; Jonathan, Gilvan, William Alves e Bruno Pacheco; Igor, Ronaldo, Paulinho, Andrigo e Luiz Fernando; Walter.

FIQUE DE OLHO! O técnico Gilson Kleina vem sofrendo pressão a frente da Ponte. A Chapecoense que está sem técnico e monitora a situação do treinador

Provável Ponte Preta 4-3-3: Aranha, Nino Paraíba, Marllon, Luan Peres e Danilo Barcelos; Naldo, Fernando Bob e Renato Cajá; Lucca, Emerson Sheik e Léo Gamalho.

Desfalques da Macaca: Luis Alí e João Vitor (machucados).

Campanha do Atlético fora de casa: duas vitórias, um empate e oito derrotas.

O Atlético-GO é último colocado do campeonato, mas neste segundo turno a equipe tem apenas uma derrota em quatro jogos. Na última rodada, jogando em casa, o Dragão empatou em 1 a 1 com o Bahia. O gol rubro-negro foi marcado pelo meia-atacante Luiz Fernando.

Com 28 pontos, Ponte Preta ocupa a 13º colocação do campeonato. A Macaca disputou 11 jogos na condição de mandante e tem o seguinte retrospecto: seis vitórias, dois empates e três derrotas.

Apesar do bom resultado no Brasileirão, o time pontepretano perdeu o jogo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana. Jogando na Ilha do Retiro, a Macaca foi superada pelo Sport por 3 a 1, ficando em desvantagem no duelo. O jogo de volta será disputado na próxima quarta-feira (20), às 19h15 (de Brasília), no Majestoso.

A Ponte Preta vem de um excelente resultando fora de casa. Equipe do técnico Gilson Kleina empatou em 2 a 2 com o São Paulo no Morumbi. Na oportunidade, o lateral-esquerdo Danilo e o atacante Léo Gamalho anotaram os gols da Macaca.