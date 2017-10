Jogo Ponte Preta x Santos AO VIVO no Campeonato Brasileiro 2017

Google Plus

INCIDENCIAS: Partida disputada no estádio Moisés Lucarelli em Campinas. Jogo válido pela 27º Rodada do campeonato Brasileiro

Desfalque do peixe: Renato, Victor Ferraz, Gustavo Henrique, Matheus Ribeiroe Vitor Bueno (machucados).

Provável Santos (4-3-3): Vanderlei; Daniel Guedes, Lucas Veríssimo, David Braz e Zeca; Alison, Matheus Jesus e Lucas Lima; Copete, Bruno Henrique e Ricardo Oliveira



Nos dias das crianças ponte Preta está fazendo promoção para seus pequenos torcedores.

Fonte: Twitter oficial da Ponte Preta

No primeiro turno pela 9° rodada as duas equipes empataram em 0 a 0 no Pacaembu.

Com a vitória do Corinthians ontem, Peixe ficou a 11 pontos do líder. Jogo contra a Ponte se tornou fundamental na luta contra o titulo.

Santos está na 3° colocação do campeonato a dois jogos sem perde. Na última rodada foi ao Aliianz Parque e venceu o clássico contra o Palmeiras por 1 a 0.

Desfalque da Macaca: Elton (suspenso), Wendel, Artur, Renato Cajá, Luis Alí e João Vitor (Machucados)

Provável Ponte Preta (4-5-1): Aranha, Nino Paraíba, Marllon, Luan Peres e Jeferson; Naldo; Emerson Sheik, Jean Patrick, Fernando Bob e Danilo Barcelos; Lucca.

Jogando com mandante Macaca tem 13 jogos; foram sete vitórias, dois empates e quatro derrotas.

Na última partida, Macaca perdeu por 2 a 1 para o Cruzeiro em jogo adiantando da 28º rodada do campeonato Brasileiro. Gol da Ponte foi marcado pelo jogador Danilo Barcelos.

Ponte Preta vive momento complicado na competição. Nas últimas cinco rodadas apenas uma vitórias. Equipe está na 15º colocação com 31 pontos.

Ponte Preta x Santos ao vivo é uma partida válida pela 27º rodada do campeonato Brasileiro. Jogo acontece nesta quinta (12) às 17h00 no estádio Moisés Lucarelli em Campinas SP