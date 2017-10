Jogo Ponte Preta x Corinthians ao vivo online pelo Campeonato Brasileiro 2017 (0-0)

Seja bem-vindo, torcedor! Boa tarde na VAVEL Brasil! Acompanhe a partir de agora os principais lances, ao vivo, da jogo entre Ponte Preta x Corinthians ao vivo, valendo pelo Campeonato Brasileiro 2017. A transmissão começará na hora da partida, às 17h, aqui na VAVEL Brasil. Fique conosco!

O Corinthians é o atual líder do campeonato com 59 pontos, em 30 jogos foram 17 vitórias, oito empates e cinco derrotas. A equipe tem a melhor defesa do campeonato com apenas 20 gols sofridos

Já a Ponte Preta vive momento oposto, o clube atualmente está na zona de rebaixamento, em 18º lugar com 32 pontos, até agora foram oito vitórias, oito empates e 14 derrotas

Na última rodada, o Corinthians perdeu para o Botafogo, fora de casa, por 2 a 1 e viu a distância para o segundo colocado, Palmeiras, abaixar para 6 pontos.

A Macaca não vive boa fase, na rodada passada o time perdeu de 2 a 1 para o Avaí jogando no Moisés Lucarelli.

A Ponte Preta vem desfalcada para a partida, são cinco jogadores que não estarão a disposição Jádson (suspenso), Léo Gamalho (lesão muscular na coxa), Renato Cajá (edema na panturrilha), Luis Alí (cirurgia no tendão de Aquiles) e João Vitor (recuperação de cirurgia no tornozelo)

O Timão não poderá contar com três jogadores: Vilson e Paulo Roberto estão em fase de transição e Marquinhos Gabriel sentiu dores na coxa direita

O confronto entre Ponte Preta e Corinthians marca o reencontro das equipes depois de decidirem o Paulistão desta temporada, pelo Estadual o Corinthians levou a melhor

O trio de arbitragem é Paulista o arbitro é Marcelo Aparecido Ribeiro de Souza que é auxiliado por Anderson José de Moraes Coelho e Bruno Salgado Rizo.

O Moisés Lucarelli será o palco da partida entre Ponte Preta x Corinthians