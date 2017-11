Eduardo Baptista lamenta erros de passe da Ponte Preta em derrota: "Erramos no último passe"

Google Plus

Eduardo Baptista lamenta erros de passe da Ponte Preta em derrota

Em um confronto direto pela fuga do rebaixamento, a Ponte Preta visitou a Fonte Nova para enfrentar o Bahia na tarde deste domingo, mas saiu derrotada por 2 a 0. Na avaliação de Eduardo Baptista, a estratégia planejada foi seguida, mas o último passe para o ataque foi mal executado, sendo determinantes para o resultado.

"A estratégia até deu certo. Nós fizemos inúmeras rodadas de bola para sair rápido, só que a gente errou no último passe e nessa enfiada de bola", analisou Eduardo.

A Ponte volta a Campinas para receber o Grêmio na quarta-feira (8), novamente precisando da vitória para sair da zona do rebaixamento. O time campineiro se encontra na 18ª posição com 35 pontos, apenas um atrás do Sport, primeiro fora da zona.