Jogo Ponte Preta x Vitória ao vivo online pelo Campeonato Brasileiro 2017 (0-0)

O jogo é marcado pela intensa briga entre as equipes contra o rebaixamento à Série B 2018.

A arbitragem será comandada por Ricardo Marques Ribeiro (Fifa/MG), enquanto os assistentes serão Guilherme Dias Camilo (Fifa/MG) e Sidmar dos Santos Meurer (MG).

“Para mim é uma sensação fantástica voltar a ser relacionado. Estou feliz de voltar a estar com o grupo em uma viagem. Volto muito motivado para ajudar o Vitória a permanecer na Série A. Vou dar a vida dentro e fora de campo sempre por isso. Esse momento está sendo muito especial para mim e para minha família. É o jogo do ano para as duas equipes. O mais importante desta temporada. Temos que nos doar ao máximo durante os 90 minutos para sairmos de lá com uma vitória. É vencer ou vencer para continuar vivo e dependendo só das próprias forças para permanecer na Série A. Vai ser uma partida muito difícil, tensa, mas estamos preparados”, disse o volante.

A formação inicial não foi divulgada. A novidade na lista de relacionados é o retorno de Willian Farias, que estava ausente desde o último mês de julho por problemas no joelho. Ao falar sobre o retorno, ainda que no banco de reservas, o jogador destacou o contentamento por voltar e espera contribuir de alguma forma para que o Vitória conquiste o resultado positivo.

O time busca a recuperação como visitante e tem bom retrospecto em atuações longe de casa no Brasileiro. Por causa dos pontos conquistados fora de Salvador, o clube rubro-negro tem chances de permanecer na elite do futebol nacional. Os comandados de Vagner Mancini finalizaram a preparação para o duelo em Itu. Trabalharam posicionamento e seguiram para atividades de bola parada.

O Vitória amargou um empate em casa e mais uma vez desperdiçou pontos como mandante. Diante da torcida, o time ficou na igualdade em 1 a 1 contra o Cruzeiro e voltou a ter grande proximidade em relação à zona de rebaixamento. Com os primeiros resultados da atual rodada, o Leão da Barra entrou na degola e soma 40 pontos, na 17ª colocação.

“Precisamos do torcedor, vivemos momentos de dificuldade, mesmo tendo crescido nos últimos jogos. Não é o patamar que queríamos, mas é fundamental o torcedor vir junto. O Vitória se fecha muito, é difícil entrar, vai precisar rodar a bola. Contamos com o torcedor para que nos empurre para ganhar essa partida e tentar sair dessa situação. Precisamos ter atenção no contra-ataque. Eles têm uma saída rápida com o David, o Tréllez tem feito gol quase todo jogo. É ter atenção para buscar a vitória, tomar cuidado, mas também ter personalidade para jogar. É passar tranquilidade para que possamos fazer o nosso jogo”, afirmou Eduardo Baptista.

Quanto ao time a entrar em campo, os desfalques são muitos. Naldo está suspenso, Emerson Sheik tem desconforto muscular, John Kleber sente lesão no joelho, enquanto Luis Alí e João Vitor seguem em recuperação de procedimentos cirúrgicos. A dupla de zaga será formada por Rodrigo e Luan Peres. Yago perde a vaga e fica no banco de reservas. O técnico Eduardo Baptista destacou a importância de contar com o torcedor e alertou os perigos do adversário deste fim de semana.

A expectativa da diretoria é apoio total para o último jogo em casa. Até o momento, 8 mil ingressos foram vendidos antecipadamente e certamente será um dos jogos com maior público no ano no Estádio Moisés Lucarelli.

A Ponte Preta perdeu para o Fluminense na rodada anterior por 2 a 0. O resultado livrou o Tricolor das Laranjeiras do rebaixamento e complicou a Macaca quanto à permanência na Série A.