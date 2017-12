Por confusão no Moisés Lucarelli, Ponte Preta perde mandos na Série B 2018

(Foto: Divulgação/ AA Ponte Preta)

Podendo perder até 30 mandos de campo pelos incidentes na partida contra o Vitória, no dia 26 de novembro, a Ponte Preta foi punida com apenas cinco partidas com portões fechados. A decisão foi tomada em julgamento nesta segunda-feira à tarde, na sede do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), no Rio de Janeiro.

Os representantes da Ponte Preta ficaram satisfeito com o resultado no Rio de Janeiro. O advogado João Felipe Artioli esteve na sede do STJD acompanhado por Giuliano Guerreiro (diretor Jurídico) e Gustavo Vallio (diretor financeiro). A Macaca ainda pode usar recurso, mesmo com a punição menor que o esperado, deve ser usado pelos pontepretanos.

"Tínhamos que fazer uma comparação é ver como o STJD avalia essas punições. Dentre aquilo que a Ponte poderia ser penalizada, o resultado ficou mais próximo do que queríamos. Vamos vamos nos reunir e provavelmente vamos recorrer para tentar reduzir a pena da perda de mandos de campo", afirmou Artioli.

Quem não se deu muito bem, foi o zagueiro Rodrigo. O atleta recebeu seis partidas de ganho, punição por ter agredido o atacante Santiago Tréllez com duas "dedadas", na mesma partida. O zagueira deve deixar o elenco da Macaca, Rodrigo não está nos planos do clube para 2018, o jogador não compareceu no STJD para se defender.

Os auditores do STJD decidiram seguir com o resultado do campo - a partida foi interrompida aos 39 minutos do segundo tempo, com placar de 3 a 2 para o Vitória. A Macaca também foi multada em R$ 30 mil por todo o tumulto causado pelos seus torcedores no Moisés Lucarelli.