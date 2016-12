Santa Cruz confirma contratação de Vinícius Eutrópio para comandar time na temporada 2017

Foto: Luiz Henrique/Figueirense

O Santa Cruz enfim conseguiu acertar com um técnico para o comando do time na temporada 2017. Depois de descartar a efetivação do auxiliar-técnico Adriano Teixeira, o tricolor pernambucano confirmou na noite desta quarta-feira (4) a contratação do treinador Vinícius Eutrópio, que estava sem clube desde a saída do Figueirense durante a Série A do Campeonato Brasileiro. O comandante terá um vínculo válido por um ano.

A equipe pernambucano já vinha tratando as negociações com o comandante há um certo tempo, mas haviam divergências quanto a questões salarias. No entanto, nesta quarta-feira (14) o vice-presidente de futebol do tricolor, Constantino Júnior, se reuniu com o empresário do treinador, que também se chama Constantino Júnior, e tudo acabou saindo conforme o esperado. Selando assim, o contrato para a oficialização do Eutrópio no comando do clube Coral.

Vinícius Eutrópio, deve chegar na capital pernambucano na próxima sexta-feira (16). Ele vem junto com seu preparador físico, Márcio Faria. O comandante, então, já deve sentar com a diretoria para iniciar o planejamento para a temporada 2017, em que o Santa Cruz terá de disputar quatro competições, sendo elas: Campeonato Pernambucano, Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Série B do Campeonato Brasileiro.

O novo treinador Coral terá praticamente que montar um novo elenco para a temporada que vem, tendo em vista a saída de vários jogadores após a pífia campanha na Série A do Campeonato Brasileiro deste ano, com peças importantes, entre elas ídolos do clube, optando por buscar novos caminhos, como os casos de Grafite e Tiago Cardoso. Vale ressaltar, que o tricolor vai tentar lutar para manter os títulos da Copa do Nordeste e Campeonato Pernambucano no Arruda por mais um ano, além de buscar retornar à elite futebol nacional.

Com a chegada de Eutrópio, Adriano Teixeira, que comandou o time na reta final da Série A do Campeonato Brasileiro, vai retomar as atividades como auxiliar-técnico. A diretoria Coral ainda confirmou nesta quarta-feira (14) a chegada de mais dois componentes para integrar a diretoria de futebol, sendo eles os pernambucanos Vitor Tavares Pessoa de Melo e Roberto Freire.

O treinador tricolor tem 50 anos e começou no mundo da bola como jogador, tendo inclusive uma passagem pelo rival Náutico. Sua carreira como técnico começou efetivamente em 2009, quando assumiu o comando do Fluminense.

Além do tricolor das Laranjeiras, Eutrópio passou por Ituano, Grêmio Barueri, Duque de Caxias, América-MG, Chapecoense e Ponte Preta, Estoril Praia, de Portugal, ASA, de Angola e Al Itthad, dos Emirados Árabes. Seu último clube foi o Figueirense, nesta temporada, quando foi demitido ainda na 14ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Desde então, o comandante não acertou com clube algum.