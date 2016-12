Ex-Náutico, goleiro Júlio César se aproxima de acerto com Santa Cruz

Arqueiro defendeu o Timbu de 2014 a 2016 e foi titular absoluto em todos os anos (Foto: Léo Lemos/Náutico)

Trocar de clube ao fim de uma temporada já é algo normal no futebol mundial. Em Pernambuco, o Santa Cruz mostrou como o fato vem se tornando cada vez mais comum. Depois do goleiro Tiago Cardoso ir para o arquirrival Náutico, nessa terça-feira (20), o Mais Querido se portou seguro e foi atrás de Júlio César, que não renovou contrato no Timbu, onde estava desde 2014.

Mesmo com três temporadas consecutivas como titular no alvirrubro da Rosa e Silva, o arqueiro demonstrou insatisfação pela contratação do companheiro de posição e optou por deixar a equipe. Ainda assim, tinha poucas chances de permanecer, por ter os salários mais altos e, com isso, acabou procurado pela Cobra Coral para 2017, conforme foi confirmado pelo empresário Fabiano Gudjenian.

"Posso falar que realmente teve o interesse do Santa Cruz e já estamos negociando para que isso seja resolvido o quanto antes. Como agora ele ficou sem clube, pode ser que fique mais fácil. Há interesse também de Júlio em ir para o Santa Cruz, a depender da proposta que lhe seja oferecida", disse Fabiano, destacando a questão salarial como o único impasse.

Ex-camisa 1 do Timbu está próximo de acerto com o Mais Querido para 2017 (Foto: Léo Lemos/Náutico)

"Não falo de salário por questões éticas, porém é somente isso que está emperrando a negociação. Nós estamos procurando um denominador comum entre as duas partes, entretanto dependerá apenas dele (Júlio César) para que possamos concluir o negócio com sucesso e ele possa ser anunciado", completou.

No time vermelho e branco, o camisa 1 foi um dos mais regulares nos três anos. Desde então, esteve em campo durante 132 jogos, sofrendo 144 gols. Apesar de não ter conquistado nenhum título, o atleta teve a idolatria da torcida, pois fez boas partidas durante o período em que esteve na meta.

Pelo Corinthians, onde foi revelado, tem como a principal conquista o Mundial de Clubes em 2012. Além disso, venceu ainda a Libertadores no mesmo ano, bem como a Recopa Sul-Americana de 2013. Após ter ficado sem oportunidades, chegou ao Náutico e conseguiu recuperar a boa fase de antes.