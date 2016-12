Santa Cruz vai encarar o Paysandu na disputa da Taça Asa Branca 2017

Foto: Antônio Melcop/Santa Cruz

O Santa Cruz já vai começar 2017 disputando troféu. Na segunda edição da Taça Asa Branca, disputada em partida única e amistosa, estarão em campo as equipes que se consagraram campeãs da última edição da Copa do Nordeste (Santa Cruz) e da Copa Verde (Paysandu). A partida será realizada no estádio do Arruda, no dia 21 de janeiro, sábado, às 17h15 (horário de Recife).

A primeira edição da Taça Asa Branca foi realizada em 2016 e teve o Ceará, campeão do Nordeste na época, enfrentando o Flamengo. Na ocasião, a equipe nordestina levou a melhor após empate no tempo normal e garantiu o título simbólico na disputa por pênaltis.

Vice-presidente do Santa Cruz, Constantino Júnior falou sobre a participação do Santa Cruz na próxima edição da Taça Asa Branca e falou também da não realização da terceira edição do Troféu Chico Science, partida amistosa que o clube realizou nas duas últimas temporadas.

"Fica complicado porque teremos esse jogo no dia 21 e na outra semana já devemos estrear na Copa do Nordeste. Então, fica sem tempo suficiente para a realização da Chico Science", afirmou.

Pelo Troféu Chico Science, em 2015, a equipe tricolor enfrentou o Zalgiris, da Lituânia, e empatou por 1x1, perdendo o troféu após uma exaustiva decisão por pênaltis (10x11). Em 2016, o adversário foi o Flamengo e dessa vez o Santa levou a melhor, vencendo a equipe carioca por 3x1.