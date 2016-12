Santa Cruz anuncia zagueiro Bruno Silva como primeiro reforço para temporada 2017

Foto: Divulgação/Audax

Em meio a tantas saídas, o Santa Cruz, enfim, resolveu mudar um pouco o curso das coisas e trouxe notícias boas para a torcida. No início da noite desta quarta-feira (21), o tricolor confirmou o nome do primeiro contratado para a temporada 2017. O zagueiro Bruno Silva foi o jogador escolhido pela diretoria para chegar e reforçar o sistema defensivo Coral. Ele chega com o contrato válido até o final do ano.

Bruno Silva é zagueiro de origem, no entanto, pode ser utilizado como volante, ficando assim dentro das características delimitadas pelo técnico Vinícius Eutrópio logo na sua apresentação, que afirmou esperar contar com jogadores modernos, capazes de fazer mais de uma função dentro de campo quando necessário.

Diante das festividades do final de ano e do recesso para a grande maioria dos jogadores, o novo defensor Coral só vai se apresentar no Arruda no início de janeiro, junto com todo elenco na reapresentação visando os preparativos para as competições a serem disputadas durante toda temporada.

O diretor de futebol do tricolor pernambucano, Jomar Rocha, ressaltou a importância de contratar o zagueiro para as disputas da próxima temporada e o definiu como sendo rápido na função que precisa desempenhar. Além disso, ele deixou claro que o clube já vinha analisando essa contratação há um certo tempo e mostrou confiança com relação à possibilidade de colher bons frutos com o jogador.

“Bruno Silva estava defendendo o Oeste na Série B, mas pertencia ao Audax-SP. Ele rescindiu o contrato lá para poder fazer o acerto com o Santa Cruz. É um jogador que já estávamos acompanhando faz um certo tempo. É uma contratação muito importante para nós. É um zagueiro rápido. Temos a confiança de que seu futebol vai agradar ao nosso torcedor”, comentou o diretor de futebol Coral.

O novo integrante da defesa Coral chegará com a responsabilidade de ajudar na mudança do panorama do sistema defensivo, ponto de bastante crítica durante a Série A do Campeonato Brasileiro por conta das diversas falhas que culminaram em derrotas. O defensor estava atuando pelo Oeste na Série B do Campeonato Brasileiro deste ano, mas tinha vínculo com o vice-campeão Paulista Audax-SP.

Aos 28 anos, Bruno Silva surgiu nas categorias de base do São Paulo, sendo revelado posteriormente pelo clube paulista. Diante de pouca oportunidade no tricolor do Morumbi, começou a ser emprestado para várias equipes. Desta maneira, vestiu a camisa do Toledo-PR, Catanduvense-SP, Gabala, do Azerbaijão, Hermann Aichinger-SC, Novo Hamburgo-RS, Marcílio Dias, Audax-SP e Oeste.