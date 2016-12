Novo goleiro do Santa Cruz, Júlio César promete títulos em 2017

Júlio deverá ser titular na temporada 2017. (Foto: Léo Lemos / Náutico)

O Santa Cruz ficou na vice-lanterna do Campeonato Brasileiro 2016 e grande parte disso se deve ao time tricolor ter a pior defesa do campeonato. O Santa tomou 69 gols, o que fez com que a diretoria buscasse novos ares para debaixo de suas traves. Devido a isso, a saída do goleiro e ídolo Tiago Cardoso para o rival Náutico foi inevitável. Contudo, o Náutico também buscava isso. Foi aí que Júlio César, goleiro titular do timba durante toda a temporada acertou com a Cobra Coral.



Já como jogador do Santa, Júlio mandou um recado para a torcida tricolor: "Quero dizer para vocês que para mim é uma honra estar vestindo a camisa do Santa Cruz. Vou fazer de tudo, vou dar o meu máximo para que eu possa retribuir todo esse carinho que eu tenho recebido nesses últimos dias, palavras de incentivo e demonstrações de confiança. Que a gente possa fazer uma parceria vitoriosa para esse ano de 2017, que será o ano da retomada, o ano que nós vamos colocar o Santa de novo na Série A e o ano que nós vamos conquistar títulos."

A saída de Júlio César (direita) do Naútico foi surpreendente. (Foto: Léo Lemos/ Náutico)

Nos poucos mais de 2 anos em que Júlio César jogou no timbu, ele fez 123 jogos. Titular sem contestação em todos esses jogos, a sua saída foi, de certa forma, surpreendente, ainda mais para um rival. Um dos principais motivos para isso foi que o goleiro e o Náutico não chegaram a um acordo salarial.

Outro reforço anunciado pela diretoria de futebol, foi do zagueiro Bruno Silva, de 28 anos, vindo do Oeste. O jogador também teve passagens pelo São Paulo, onde foi campeão brasileiro em 2008. Os reforços devem se apresentar junto com o resto do grupo, na primeira semana de 2017.