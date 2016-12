Retornando aos gramados em janeiro, Tiago Costa projeta ano vitorioso no Santa Cruz

Foto: Antônio Melcop/Santa Cruz

O Santa Cruz viveu grandes problemas com a lateral-esquerda da metade da temporada em diante. Sem conseguir firmar os jogadores disponíveis, os tricolores sentiram bastante a falta de Tiago Costa, que ficou fora dos gramados por conta de uma grave lesão tornozelo, mas teve o vínculo renovado e continuará vestindo a camisa do tricolor. Feliz com a continuidade, o atleta já projeta conquistas para o próximo ano.

Tiago Costa afirma que o tricolor pernambucano não participa das competições apenas para ser um figurante, assim, garante que a busca por títulos vai acontecer para repetir os mesmos acontecimentos das últimas temporadas. Além disso, o lateral-esquerdo aponta o retorno à Série A como o principal objetivo a ser trilhado pelo clube Coral.

“O pensamento é o melhor possível. O Santa Cruz não é um clube que entra em competições apenas para participais, mas sim para conquistar algo. Estaremos sempre na briga por algo grande. Queremos colocar o Santa Cruz de novo na Série A. Esse é o objetivo. Mas focando uma competição de cada vez. Começando forte já nessa pré-temporada. Com a chegada do professor Vinícius Eutrópio, acredito que vamos crescer bastante”, comentou o lateral-esquerdo tricolor.

Em relação ao retorno aos gramados, o lateral-esquerdo mostra confiança para já participar das primeiras partidas da temporada 2017, ou seja, no fim de janeiro quando começará a Copa do Nordeste e o Campeonato Pernambucano. Para isso, o jogador aproveitou o período das férias para fazer a fisioterapia e dará continuidade a fase final do tratamento já na próxima segunda-feira (2), data marcada para a reapresentação do elenco tricolor.

“Os médicos estão muito confiantes, como também estou. Eles falaram que a recuperação está bastante adiantada. Mas não vamos antecipar nada, quero retornar dentro do prazo certo. A previsão é que, ainda em janeiro, estarei apto para retornar aos gramados. Estava fazendo fisioterapia no Rio de Janeiro, nas férias. Agora, na reapresentação, é dar sequência ao trabalho para recuperar bem”, pontuou.

Por fim, Tiago Costa falou sobre a extensão do vínculo com o tricolor até o final da próxima temporada, uma vez que o contrato atual será encerrado no final deste mês. O jogador revelou que recebeu sondagens de outros clubes para se transferir, mas preferiu priorizar o Santa Cruz, uma vez que os dirigentes mantiveram a palavras e buscaram a renovação mesmo diante da grave lesão.

“A renovação foi bastante tranquila. Tanto da minha parte, quando do Santa Cruz. Antes mesmo de acontecer a lesão, a diretoria já tinha feito contato com meu empresário para renovar. Infelizmente, depois eu me lesionei, mas a diretoria manteve a palavra e nós também. Aconteceram algumas sondagens, mas priorizei a continuidade no clube”, encerrou.