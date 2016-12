Novo técnico do Santa Cruz, Vinícius Eutrópio traça planos para 2017

Vinícius planeja trabalho a longo prazo. (Foto: Divulgação/Santa Cruz)

Com a má campanha do Santa Cruz no Campeonato Brasileiro 2016, ficou evidente que uma das escolhas erradas foi a do comando técnico. Milton Mendes, campeão da Copa do Nordeste, até começou bem, mas não resistiu aos resultados ruins. Doriva chegou logo depois com o time já em estado crítico e também não conseguiu dar um jeito. Por último, veio Adriano como interino, com a equipe praticamente rebaixada, só para conduzir o clube até o fim do campeonato. Pensando nisso, a diretoria tricolor contratou Vinícius Eutrópio para a temporada 2017, quando disputará, além da Série B, a Copa do Nordeste, o Pernambucano e a Copa do Brasil.



Com foco total desde que chegou, o técnico tricolor já traça planos para o Santinha nessa temporada de grandes desafios e ressalta a importância do elo com a diretoria: "Estamos trabalhando 24 horas por dia. É importante ressaltar que o trabalho vem sendo feito em conjunto. Comissão técnica e diretoria. Para minimizar os erros e acelerar o processo. No caso das contratações, estamos buscando nomes, analisando perfis. Muitos jogadores já têm em mão a proposta do Santa Cruz. As prioridades estão estabelecidas. Até o final de 2016, devemos ter novidades."

Eutrópio dirigiu o Figueirense em 2016. (Foto: Divulgação/Figueirense)

Eutrópio já decidiu também quando será a reapresentação do elenco. Já está definido que a base que continua, junto com os reforços, se apresentam na primeira semana de Janeiro. O novo técnico já pretende trabalhar com bola desde o primeiro dia, treinar situações de jogo, além de planejar cerca de três amistosos antes da partida contra o Paysandu, pela Taça Asa Branca.

Ele também falou sobre as novas contratações do time coral, Júlio César e Bruno Silva: "Júlio César e Bruno Silva são jogadores vencedores em suas carreiras. Vão agregar muito como referência técnica e fora de campo. Tiago Costa é um jogador já conhecido da torcida, trabalhou comigo na Chapecoense, está muito entusiasmado para 2017. Isso é fundamental. Temos também os jovens da base. Estamos estabelecendo critérios, buscando fazer o trabalho certo para que esses garotos, acima de tudo, evoluam. É um legado que pretendemos deixar no clube."