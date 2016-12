Santa Cruz resolve imbróglio salarial com Vitor e lateral-direito permanece no clube em 2017

Foto: Antônio Melcop/Santa Cruz

O Santa Cruz continua no mercado buscando peças para repor as várias saídas de jogadores do elenco após o fim desta temporada, mas também ainda tenta manter alguns atletas do elenco e obteve êxito nas negociações como lateral-direito Vitor. A diretoria tricolor conseguiu chegar a um entendimento com o representante do experiente lateral e renovou o contrato do mesmo por mais um ano.

Com o acerto, o tricolor pernambucano chega a sua segunda renovação de contrato para a temporada 2017. O primeiro jogador a estender o seu vínculo com escrete Coral foi o lateral-esquerdo Tiago Costa, que se recupera de uma grave lesão e tem retorno aos gramados previsto para o final de janeiro, quando começará efetivamente a temporada 2017. Gilson Marcos, empresário de Vitor, foi o responsável por confirmar a renovação do contrato.

“Vitor renovou seu contrato e continua no Santa Cruz na próxima temporada. Está confirmado. Conseguimos chegar a um acordo com a diretoria do clube e resolvemos tudo”, comentou o empresário do experiente lateral-direito Coral.

Os salários atrasados era o principal ponto de entrave para a renovação do lateral-direito Vitor com o Santa Cruz. No entanto, as duas partes conseguiram chegar a um acordo e os vencimentos do atleta devem ser pagos de maneira parcelada durante os 12 meses de contrato, que será encerrado em dezembro de 2017.

Vitor, 34 anos, vai para sua terceira temporada seguida pelo tricolor. Ele chegou ainda em 2015, quando foi libertado pelo Sport por conta do baixo rendimento durante a metade da temporada. Logo acertou com o Santa Cruz e passou a integrar o elenco que conquistou o acesso à elite do futebol nacional no mesmo ano. Este ano, alternou entre bons e maus momentos, terminando a temporada como titular e fazendo boas partidas após ficar preterido boa parte da Série A. Pelo clube Coral, ele conquistou o Campeonato Pernambucano e a Copa do Nordeste desse ano.

A diretoria tricolor ainda deve tentar manter no elenco os zagueiros Neris e Danny Morais, o lateral-direito Léo Moura e o atacante Bruno Moraes. No entanto, esses jogadores também pedem o pagamento dos salários atrasados para acertar uma renovação com o clube. Em relação a contratações, o tricolor anunciou até o momento apenas o goleiro Júlio César, ex-Náutico. A expectativa é que nos próximos dias seja confirmado vários nomes para deixar o elenco com opções para o início dos trabalhos visando a temporada 2017.