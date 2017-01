Santa Cruz anuncia contratação de William Barbio, ex-Vasco

Foto: (Marcelo Sadio/Vasco)

No primeiro dia útil do ano, o Santa Cruz anunciou o seu terceiro reforço para temporada 2017, trata-se do atacante William Barbio.

Com 25 anos e passagens por muitos clubes, William tem contrato em vigor com o Vasco e será emprestado ao tricolor até o fim do ano. Em 2015, na Chapecoense, trabalhou com o técnico Vinicius Eutrópio, detalhe esse que foi fundamental para o negócio ser concretizado. Procurado pela VAVEL Brasil, o empresário do atleta, Jorge Moraes, confirmou a vinda do atacante ao Santa.



O vice-presidente do clube, Constantino Júnior, não quis falar muito e limitou-se a confirmar a contratação do atleta, instantes depois o site oficial do clube fez o anúncio oficial.

A chegada de William Barbio ao Recife está prevista para essa terça-feira (03), e tudo indica que ele estará presente no início da pré-temporada coral, que acontece na próxima quarta-feira (04), no estádio Grito da República, recém inaugurado em Olinda.



Barbio é o terceiro reforço do Santa Cruz para 2017, antes dele já haviam sido anunciados o zagueiro Bruno Silva, do Oeste e o goleiro Júlio César, que estava no rival Náutico. Além das três contratações, o tricolor garantiu a permanência dos laterais Vítor e Tiago Costa, que renovaram contrato até o fim do ano.