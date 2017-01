Zagueiro Danny Morais acerta renovação e permanece no Santa Cruz por mais uma temporada

O zagueiro passou dos 100 jogos com a camisa coral em 2016 (Foto: Antônio Melcop/Santa Cruz)

Após uma longa negociação, o Santa Cruz acertou no início na tarde desta segunda-feira a renovação com o zagueiro Danny Morais, por mais uma temporada. Clube e jogador acertaram todos os detalhes e o zagueiro de 31 anos segue defendendo as cores do tricolor do Arruda em 2017. Com essa renovação, Danny vai para o seu terceiro ano como atleta do coral. Lembrando que o defensor foi um pedido do técnico Ricardinho, que treinou o clube em 2015. Os salários atrasados pelo clube pernambucano devem ser pagos em parcelas durante a temporada. Lembrando que os contratos dos laterais Tiago Costa, Vitor e Gabriel Vallés também foram renovados recentemente pelo clube coral.

As primeiras conversas do zagueiro com a direção para a renovação se iniciaram ainda no ano passado e o desfecho positivo aconteceu nesta segunda-feira. Mesmo com o problema do atraso de salário, o zagueiro sempre se mostrou propenso a renovar contrato com o clube, pois sua família se adaptou bem ao Recife e não queria deixar a cidade.

Danny Morais participou de 103 jogos oficiais pelo tricolor, sendo 101 como titular, balançou as redes em duas oportunidades, ambas em 2015. Ao longo da sua trajetória no Arruda, o zagueiro Danny Morais acumula algumas conquistas. Foram dois títulos pernambucanos, uma Copa do Nordeste e um acesso à Série A. Fato que tornou o zagueiro um dos jogadores mais respeitados dentro do grupo, o que deve lhe render a faixa de capitão após a saída de Tiago Cardoso.

A diretoria tricolor ainda tentar a manutenção de alguns atletas para fortalecer o grupo, que perdeu nomes de pesos ao fim da temporada passada. Estão na pauta Coral o lateral-direito Léo Moura, o lateral-esquerdo Roberto e o atacante Bruno Moraes. No entanto, um desfecho com o lateral-direito e o atacante dependem de uma resolução quanto aos salários atrasados, enquanto Roberto pertence ao Atlético-PR. Outro que interessa é o zagueiro Neris, mas tem retorno praticamente impossível, uma vez que recebeu várias propostas e pode acertar com o Internacional nos próximos dias.