Santa Cruz estreia na Copa SP com vitória diante do XV de Piracicaba

O estádio Novelli Junior, em Itu, voltou nesta terça-feira (3) a ser palco de uma vitória do Santa Cruz após o triunfo que garantiu o acesso coral em 2015. Dessa vez a vítima foi o XV de Piracicaba, em partida válida pela primeira rodada do grupo 16 da Copa São Paulo de Futebol Junior.

Com dois gols do atacante Alessandro, o Tricolor venceu o Nhô Quim pelo placar de 2 a 0 e agora divide a liderança do grupo com o dono da casa, Ituano, vencedor da partida preliminar contra o Guarani de Campinas também por 2 a 0. Santa Cruz e Ituano possuem três pontos ganhos, enquanto XV e Bugre não pontuaram.

Na segunda rodada, a ser disputada na próxima quinta-feira (5), também no Novelli Junior, Ituano e Santa Cruz têm a chance de ampliar a vantagem sobre os adversários e garantirem a classificação antecipada para a próxima fase. Os donos da casa recebem, às 14h (horário de Brasília), o XV de Piracicaba e, às 16h, o Santa Cruz enfrenta o Guarani.

Mesmo expulso, Alessandro foi o herói santacruzense

A primeira etapa começou com domínio total do Santa Cruz. Logo no começo da partida, Pequeno arrematou uma bola na trave do goleiro Leonardo. Pouco tempo depois, o zagueiro Thawan fez um lançamento longo para Robinho, que invadiu a grande área e tocou para Alessandro, sozinho, fazer o primeiro gol da partida.

O domínio coral continuou durante toda a etapa inicial e foi consolidado nos últimos minutos após Leonardo derrubar Alessandro dentro da área. A penalidade máxima foi assinalada e cobrada pelo atacante Robinho. Leonardo defendeu o chute, mas no rebote Alessandro marcou novamente para o Santa. Na comemoração, mandou a torcida alvinegra se calar e acabou tomando o segundo cartão amarelo, sendo expulso de campo.

Com um a menos, restou à Cobra Coral segurar ao máximo as investidas do XV. O time paulista até chegava ao ataque, mas não conseguia furar o bloqueio santacruzense. Mesmo com as expulsões do lateral Vítor, pelo lado do XV, e do volante tricolor Théo, o placar não se alterou até o final do embate.

Ituano domina preliminar e vence Guarani

Na partida preliminar entre Ituano e Guarani, o roteiro foi bem parecido. No primeiro tempo, domínio total do anfitrião, que marcou com Bassani e Valmir. Já na segunda etapa, um jogo morno afetado pelo desgaste de ambos os times, com o Guarani tentando furar o bloqueio rubro-negro sem sucesso. O placar também foi o mesmo: 2 a 0 para o Galo.