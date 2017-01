Volante David chega ao Santa Cruz e define acesso como principal objetivo

Jogador deverá ser um dos principais jogadores na temporada. (Foto: Rodrigo Baltar / Santa Cruz)

O Santa Cruz vem adicionando novas peças para o seu elenco desde o fim do Campeonato Brasileiro 2016. Um dos recém chegados é o meia David, de 34 anos, que veio do Goiás, clube pelo qual disputou mais de 200 jogos. O experiente jogador chega como opção para preencher o lugar deixado por João Paulo, destaque do time que fechou com o Botafogo.

Apesar de buscar conquistas em todas as competições, David ressaltou foco na Série B do Campeonato Brasileiro: "To muito feliz de voltar a Recife, de ter oportunidade de tá jogando numa equipe de tradição e muito respeitado que é o Santa Cruz. Para esse ano, eu acho que a gente tem bastante coisas palpáveis. Acho que todos os campeonatos que o Santa vai disputar esse ano, ele é sério candidato a título, então é isso que a gente vai buscar. A gente quer ter bastante sucesso e nosso principal foco é colocar o Santa de volta na Série A"

Meia é ídolo da torcida esmeraldina. Foto: (Divulgação / Goiás)

David é velho conhecido da torcida pernambucana, além do Goiás, ele também teve três passagens pelo Naútico. A primeira ainda no começo da carreira, em 2001 e não teve muitas chances e foi campeão pernambucano. Já em 2005 e 2009, a situação mudou. Nas duas oportunidades, ele foi um dos pilares do time, apesar das situações serem delicadas no momento em que ele estava lá. Primeiro participando da fatidica batalha dos Aflitos e na segunda, sendo rebaixado com o time alvirrubro.

Novo técnico do tricolor para 2017, Vinicíus Eutrópio também falou de outro fator em que David pode ajudar a equipe: "David é jogador que ja trabalhei. Esta é a quarta vez que trabalhamos juntos. É um jogador que adquiriu experiência ao passar dos anos e tem uma liderança mais técnica, mais de relacionamento com jogadores. Mais do que aquele líder que se impõe", complementou.