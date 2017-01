Formado na base do Flamengo, meia Thomás é confirmado no Santa Cruz

Foto: Rodrigo Baltar/Santa Cruz

O Santa Cruz anunciou a contratação do meia Thomás, cria da base do Flamengo. Aos 23 anos, vai defender seu sexto clube na carreira, sendo Joinville o seu último clube, onde atuou em 2016 e teve uma passagem discreta.



Thomás surgiu como uma grande promessa no clube carioca, após se destacar na Copa São Paulo Júnior de 2011, competição essa que o meia chegou a marcar 5 gols em única partida. Estreou no profissional em 2012, no Campeonato Carioca, cerca de um ano depois foi emprestado ao Siena/ITA. Ainda passou por Ponte Preta, Seattle Sounders-EUA.



Em dezembro de 2016, o contrato do meio-campo com o Flamengo chegou ao fim e não foi renovado, o deixando livre para negociar com outra equipe.



Contratado pelo Santa, Thomás também interessava a outro clube pernambucano, o rival Náutico, que vinha conversando com o atleta desde o ano passado e viu o negócio ser atravessado pelo clube coral.

Foto: Rodrigo Baltar

REFORÇOS

Thomás foi o oitavo reforço anunciado para a atual temporada, junta-se aos recém-contratados Bruno Silva (zagueiro), Júlio César (goleiro), Gabriel Vallés (lateral ambidestro), William Barbio (atacante), David (volante), Thiago Primão (meia) e Jaime (zagueiro).

Além dos remanescentes que tiveram seus contratos renovados, são eles: Vitor (lateral), Tiago Costa (lateral) e Danny Morais (zagueiro).

Outro que está perto de renovar seu vínculo com o tricolor é o lateral Roberto, que pertence ao Atlético/PR, a proposta do atleta foi aceita pelo clube e assinatura do novo contrato deve ser feita nos próximos dias.

AUSÊNCIA

Dois jogadores entre os contratados/renovados ainda não estão em Recife, são eles o zagueiro Danny Morais, que por conta de problemas com voo, ainda não chegou na capital pernambucana, e o goleiro Júlio César, que até pouco estava com o filho, que se encontra internado e passou por cirurgia, em um hospital de São Paulo. Ambos devem chegar esse final de semana e se juntar ao restante do elenco o mais breve possível.