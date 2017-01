Ituano mostra superioridade, bate Santa Cruz e vence última rodada do Grupo 16

Pelo grupo 16 da Copa São Paulo de Futebol Júnior, Santa Cruz e Ituano disputaram partida neste sábado (7), no Novelli Junior em Itu, válida pela 3ª e última rodada da fase de grupos da competição. Além da classificação, o confronto também definiu a liderança do grupo.

Em dois tempos completamente distintos de jogo, o Santa, que contava com a volta do artilheiro Alessandro, expulso na primeira rodada, pouco fez no primeiro tempo e melhorou no segundo, mas não foi suficiente para a equipe sair com pelo menos um empate. Já a equipe de Itu aproveitou a grande superioridade que teve e venceu por 1x0 com gol do atacante Valmir. Com o resultado, o Santa Cruz enfrenta o Primavera na segunda fase enquanto o Ituano pega o Atlético-PR.

Ituano joga melhor no primeiro tempo e marca gol

Apesar das duas equipes precisarem apenas de um empate para classificação de ambos para a próxima fase, não se viu a tentativa de um jogo de compadres. Dentro de casa, o Ituano procurou partir para cima desde o primeiro minuto, principalmente com as chegadas do atacante Patrick, que logo aos 9 minutos invadiu a área e chutou forte para grande defesa do goleiro Lucas.

O Santa em busca, do resultado que o classificava, se defendia muitas vezes sem sucesso, deixando o rubro negro de Itu chegar com perigo, principalmente pela lateral. O tempo técnico aos 25 minutos pareceu ter feito ainda melhor para o Ituano, que aos 28' chutou bola na trave com o volante Baralhas. Logo depois, nova bomba de Patrick para outra defesa espetacular do arqueiro tricolor.

A insistência acabou dando certo e, após tabela dentro da área tricolor, Valmir, quase na pequena área, chutou forte, colocando a bola na rede. Foi quando a cobra coral tentou reagir com um chute de Pequeno na trave, o único do Santa no primeiro tempo. No rebote, Pablo fez o gol, mas estava em impedimento.

Santa não reverte desvantagem e sai derrotado

Na segunda etapa de jogo, muita coisa mudou. Mesmo finalizando pouco, o Santa melhorou bastante, encurralando o Ituano no campo de defesa em investidas do sempre perigoso Pequeno. Aos 21 minutos, a principal chance do tricolor do Arruda. Após lançamento em profundidade, Robinho saiu cara a cara com o goleiro, mas chutou fraco, facilitando a defesa do goleiro Gabriel. Pouco tempo depois, Pablo chutou de fora da área para grande defesa do goleiro rubro-negro. Porém, ficou apenas na tentativa e o placar não mudou.