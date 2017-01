Danny Morais desiste de renovação e dá adeus ao Santa Cruz

Foto: Divulgação / Santa Cruz

O Santa Cruz anunciou neste domingo (8), por meio do site oficial do clube, a saída do zagueiro Danny Morais do elenco coral. O anúncio foi feito seis dias após a renovação contratual do jogador, que foi um dos líderes corais dentro e fora de campo durante a sua estadia, encerrando uma parceria que já durava dois anos.

O elenco coral se reapresentou no Arruda na última quarta-feira (4), mas Danny Morais não havia aparecido. O clube alegou que o jogador estava passando por problemas pessoais e por isso não tinha integrado ainda o elenco, que já está em pré-temporada.

O presidente do Santa Cruz explicou a saída: "Ele recebeu essa proposta e havia um acerto, entre Santa e Danny, de que se houvesse um convite de fora do Brasil, poderíamos concordar com essa alternativa".

O defensor, que integrou o elenco coral por dois anos, falou do seu carinho pelo clube e afirmou que já buscava essa oportunidade de voltar ao exterior há um tempo. "Queria agradecer, do presidente ao roupeiro. É um clube muito especial. Fiz amizades verdadeiras, cresci, meus filhos torcem pelo Santa. Saio hoje porque, há tempos, buscava uma oportunidade de voltar para o exterior. Minha família queria, eu queria. Deixamos sempre bem claro que, no Brasil, ficaríamos sempre no Santa Cruz. Vou continuar torcendo. Para sempre. Espero voltar um dia.", declarou também pelo site oficial do clube.

Durante sua passagem pelo Arruda, Danny participou de 103 jogos, sendo 101 como titular, marcou 2 gols e acumulou títulos. Foi bicampeão pernambucano (2015, 2016) e campeão da Copa do Nordeste, além de ter participado do time que levou o clube de volta à elite do futebol brasileiro, em 2015, após 10 anos. O jogador teve, ainda, participação determinante nos assuntos extra-campo, sendo voz ativa junto à diretoria coral e negociando pagamentos salariais do elenco.