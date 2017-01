Santa Cruz anuncia contratação do zagueiro Anderson Salles, ex-Goiás

Anderson Salles, com a camisa 16, já treina com o elenco (Foto: Divulgação / Santa Cruz)

O zagueiro Anderson Salles foi anunciado nesta segunda-feira (9) pelo Santa Cruz como mais um reforço para a temporada. Clube se adiantou e, um dia após a saída do zagueiro Danny Morais, assinou contrato com Anderson até o final da Série B 2017, que é o 3º da sua posição a chegar ao Arruda em 2017, juntamente a Jaime e Bruno Silva. Jogador se juntou ao elenco coral, que está realizando pré-temporada no estádio Grito da República, em Olinda (PE), ainda nesta segunda-feira (9).

Anderson é zagueiro de origem, mas também atua como volante, e chega ao Santa após uma passagem pelo Goiás (GO), onde conquistou o título de Campeão Estadual em 2016 e disputou a Série B, também em 2016. O jogador atuou, ainda, pelo Vasco (RJ) em 2015 e pelo Ituano (SP) em 2014, time pelo qual foi campeão paulista e foi eleito, ainda nesse ano, o melhor zagueiro da competição.

É, portanto, mais um a chegar no Arruda em 2017 após ter sido destaque no Campeonato Paulista, além do zagueiro Bruno Silva e do meia-atacante Léo Costa, artilheiro em 2014. Anderson é conhecido, também, como zagueiro artilheiro, e já marcou mais de 30 gols na carreira, muitos deles em jogadas de bola parada.

A contratação do jogador faz parte da reformulação do elenco do Santa Cruz, que perdeu suas principais peças após o rebaixamento para a Série B do Brasileiro em 2016 e tem urgência na montagem do time para o ano de 2017.

Após o acerto com o zagueiro, o Santa Cruz já é capaz de montar um time inteiro apenas com reforços - 11 jogadores já chegaram ao Arruda. Confira: Júlio César (GOL), Bruno Silva (ZAG), Gabriel Vallés (LAT), William Barbio (ATA), David (VOL), Jaime (ZAG), Thiago Primão (MEI), Thomás (MEI), Léo Costa (MEI), Éverton Santos (ATA), Anderson Salles (ZAG).