Motivados, William Barbio e Thomás buscam sucesso no Santa Cruz em 2017

Atletas atuaram no primeiro teste da temporada do Mais Querido (Foto: Rodrigo Baltar/Santa Cruz)

A reformulação no Santa Cruz para 2017 trouxe muitas caras novas ao elenco e, com isso, alguns ainda são desconhecidos para os torcedores neste início de temporada. Aos poucos, os jogadores são apresentados e vão facilitando a vida dos tricolores, que conhecem as peças que vão vestir a camisa da equipe ao longo do ano.

Dois deles, que já haviam atuado no jogo-treino com a Agap, falaram oficialmente. O atacante William Barbio, que jogou por um tempo, diz que considera 2016 passado, pois não teve boas atuações e defendeu três clubes, sem conseguir manter uma sequência de jogos. Problemas musculares também incomodaram Barbio, que visa estar mais inteiro.

"Foi um ano muito difícil para mim e eu prefiro esquecer. Eu quase não joguei e foi um ano com muitas mudanças, pois joguei por três clubes. Ficar mudando é complicado para o jogador. Agora estou bem e 100%, uma vez que já pude jogar 45 minutos do jogo-treino (diante da Agap). Vou trabalhar para estar mais que 100%, mas para mim é como uma retomada. Espero cada dia estar crescendo junto do Santa Cruz", disse o velocista, que comenta ainda estar ciente da pressão por títulos.

Meia formado no Flamengo marcou o primeiro gol coral na temporada (Foto: Rodrigo Baltar/Santa Cruz)

"É uma cobrança boa, até porque teremos que seguir conquistando títulos. Sabemos que será difícil, mas nos teremos que trabalhar para conseguir alcançar os nossos objetivos. Eu quero fazer o melhor para o Santa Cruz e dar alegrias a essa torcida, que tenho certeza que vai nos apoiar bastante. O principal é colocar o clube na Série A", completou.

O meio-campista, revelado no Flamengo e que estava no Joinville, já opta por usar sua última passagem antes da Cobra Coral aprendizado. Nos pernambucanos, entretanto, valoriza a oportunidade cedida, com o time sendo progresso na carreira, buscando manter a hegemonia no estado.

"Não costumo falar muito do que passou. Joinville já foi. Aprendi, mas estou muito feliz com essa decisão que tomei. É um grande passo que dou na minha carreira. Santa é um clube de massa e torcida, como eu gosto. Temos tudo para continuar com a hegemonia em Pernambuco. Tive uma conversa com o Náutico, assim como tive com outros clubes, mas no momento que conversei com o Vinícius e surgiu a chance para jogar no Santa", assegurou o armador.