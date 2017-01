Vinícius Eutrópio aprova pré-temporada e exalta determinação do elenco

Treinador enaltece interação do grupo para corrigir os erros dentro de campo (Foto: Rodrigo Baltar/Santa Cruz)

A temporada ainda vai começar de maneira oficial para o Santa Cruz e o time mantém ritmo intenso de preparação. Treinando desde o dia 4 no estádio Grito da República, em Olinda, o Mais Querido está com a base titular reformulada, bem como teve alteração no comando. Sob a orientação de Vinícius Eutrópio, foram realizados dois testes antes de duelar com o Paysandu pela Taça Asa Branca, já no próximo sábado (21), no Arruda.

Um dos jogos foi realizado neste sábado (14), diante do Timbaúba, que chegou à semifinal da última Série A-2 do Estadual. Apesar da ausência dos torcedores na movimentação, com vitória segura por 3 a 0 e bom desempenho, os tricolores viveram maior intensidade. Foram testados 26 jogadores e, mesmo sendo amistoso, a atuação foi aprovada, com o esboço da equipe ficando na mente do treinador, que não compara ao início do seu trabalho.

"Minha avaliação de hoje é positiva. Já estamos completando o décimo primeiro dia de trabalho e costumo fazer comparações, pois há 12 dias não tínhamos uma equipe. Hoje, nós temos um esboço. Com isso, são dois objetivos: condicionar os jogadores e fazer que eles se conheçam melhor, causando uma aproximação maior", assegurou o técnico coral, que enaltece o número de peças do elenco.

Thiago Primão foi um dos destaques contra o Timbaúba nesta tarde (Foto: Rodrigo Baltar/Santa Cruz)

"É importante essa troca de jogadores para que haja movimentação de todo mundo. Todos que já estão dentro do grupo e treinando vão ter a sua oportunidade. Agora, quem vai se escalar são eles e a gente vê que tem bons garotos, mas é apenas o início. Muitos estão voltando de um longo período de férias e estão aquém da condição atlética. Eles terão que conquistar seus respectivos espaços", completou.

Com uma semana para dar início às atividades oficialmente, o clube do Arruda ainda sente a parte física e o entrosamento, fatores comuns no início de ano no mundo do futebol. Esses pontos, por sua vez, vão ter o máximo de reforço e trabalhados no dia a dia. Segundo o comandante, os erros em campo são corrigidos pelos próprios atletas, uma vez que são estimulados para isso.

"Busco estimular que os jogadores pensem e se comuniquem. Já é um caso comum. Muitas vezes, os problemas (dentro de campo) são todos resolvidos por eles e isso é importante para a equipe. Que uns saibam as deficiências dos outros no jogo e chamem a atenção de si mesmos. Se for possível, briguem sem problema nenhum para o bem do time", encerrou.