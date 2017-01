Elicarlos comemora chegada ao Santa Cruz e relembra época de Náutico: “Tudo era culpa minha”

Elicarlos está treinando com o elenco coral desde quinta-feira (12) (Foto: Rodrigo Baltar/Santa Cruz)

Nesta segunda-feira (16) foi apresentado de forma oficial na equipe do Santa Cruz, o volante Elicarlos de 31 anos. O jogador estava treinando normalmente desde da quinta-feira (12), porém só agora falou pela primeira vez como novo reforço coral. Com bastante experiência, ele chega para ter vaga nos 11 titulares do treinador Vinícius Eutrópio, no qual já trabalhou junto em Florianópolis, quando atuou na Chapecoense, em 2015, e Figueirense no ano passado.

Elicarlos deu uma longa entrevista coletiva e pareceu bastante empolgado para começar sua temporada no tricolor como possível titular na partida de sábado (21) contra o Paysandu no Arruda, pela Taça Asa Branca. "Estou animado para jogar, sendo primeiro ou segundo volante, meu papel é ajudar os companheiros para fazermos um grande ano", comentou o volante.

Além disso, ele comentou também sobre sua passagem no rival Náutico, onde teve três passagens, em 2007, de 2011 a 2014 e também no início de 2016: "Não tenho nada contra o Náutico. Sobre a questão de salários atrasados lá, é melhor perguntar aos diretores, não tenho nada com isso", pontuou.

Depois de comentar também sobre sentir uma sensação diferente de estar jogando num clube "rival", Elicarlos comentou sobre algo que o deixava frustrado quando atuava no Timbu: "Quando ganhava, ninguém se importava com o Elicarlos. Quando perdia, falavam que tudo era culpa minha", criticou.

No último sábado (15) o atleta jogou por 45 minutos, entrando no segundo tempo do jogo-treino contra o Timbaúba e parece que agradou, pois já no treino coletivo desta segunda-feira (16), ele foi colocado como titular na vaga de Wellington César. Ao que parece é mais uma questão de condicionamento físico e ritmo de jogo para Elicarlos já nos treinos começar a cravar sua vaga de titular na equipe.

O treinador Vinícius Eutrópio começou a esboçar o time titular que deve entrar em campo neste sábado (21) com: Júlio César; Vítor, Bruno Silva, Jaime e Eduardo Brito; Elicarlos, David, Thiago Primão e Thomás; Everton Santos e André (Zé Carlos). Vale lembrar que a primeira partida oficial do tricolor é pela Copa do Nordeste, na quarta-feira (25), em uma reedição da final da competição contra o Campinense, em Campina Grande, pelo Grupo A da competição.