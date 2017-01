Everton Santos é apresentado no Santa Cruz e destaca nova parceria com Vinícius Eutrópio

(Foto: Rodrigo Baltar/Santa Cruz)

Desde segunda-feira (9), Everton Santos treina com o Santa Cruz no estádio Grito da República, em Olinda – onde o Tricolor realiza a pré-temporada –, mas apenas antes do treino desta terça-feira (17), o atacante foi apresentado oficialmente.

O atleta reencontra com o técnico Vinícius Eutrópio, com quem trabalhou no Figueirense em 2013, inclusive, marcando o gol que garantiu o acesso da equipe catarinense. Aos 30 anos, além de atuar em clubes da Ásia e no PSG, Everton passou por clubes como Corinthians e Fluminense.

Everton iniciou a partida no banco de reservas e entrou no lugar de Thomás para marcar o primeiro gol da partida (Foto: Rodrigo Baltar/Santa Cruz)

No jogo-treino contra o AGAP, o atacante entrou no segundo tempo e pouco apareceu na partida, já na partida do sábado, contra o Timbaúba, Everton abriu o placar – a partida terminou em 3 a 0 para o tricolor. Além de relembrar a parceria com Eutrópio, o jogador elogiou o elenco.

"Eu, particularmente, gosto do trabalho do Vinícius (Eutrópio), que preza pela organização da equipe em todos os setores. Vou trabalhar para repetir a boa parceria com ele e buscar união com esse elenco que está bem focado no trabalho", disse.

O próximo compromisso da equipe é contra o Paysandu, no próximo sábado (21), no estádio do Arruda, na partida válida pela Taça Asa Branca. Buscando a titularidade, Everton se mostrou disponível para atuar fora da sua posição de origem. "Minha característica é jogar pelos lados, mas, caso o professor precise em algumas oportunidades, posso atuar mais centralizado, sem problemas", ressaltou.

Estreia tricolor no "Nordestão" muda de data

A estreia do Santa na Copa do Nordeste 2017 teve sua data alterada pela CBF. A partida contra o Campinense, no estádio Amigão, em Campina Grande/PB, que seria realizada na quinta-feira (26), foi realocada para o dia anterior, quarta-feira (25), a partir das 16h30.