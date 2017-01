Alegando problemas pessoais, atacante Zé Carlos pede desligamento do Santa Cruz

Foto: Rodrigo Baltar/Santa Cruz

A torcida do Santa Cruz recebeu uma péssima notícia no final da noite desta quinta-feira (19). Contratado com o intuito de assumir o papel de goleador da equipe nesta temporada, o atacante Zé Carlos não vai sequer estrear pelo time pernambucano, pois o mesmo comunicou através de uma nota oficial publicada em uma rede social que terá seu vínculo encerrado por conta de problemas pessoais.

Zé Carlos informou que sua avó está passando por problemas de saúde, desta maneira, precisará retornar para Maceió, sua cidade natal, para ajudar no processo de recuperação da mesma na luta contra uma doença. Diante disso, o atleta entrou em contato com a diretoria do tricolor pernambucano, que ainda não confirmou oficialmente a saída do atacante, e pediu desligamento.

“Infelizmente, venho através desta nota comunicar o meu desligamento do clube por questões pessoais. O motivo é uma doença relacionada a minha avó, que hoje vive em Maceió e necessita da minha presença em seu convívio. Portanto, terei de retornar para minha cidade para que possa resolver e tentar superar este problema, que está abalando a mim e minha família”, comentou o atacante.

O centroavante aproveitou o momento para agradecer ao carinho dos torcedores da equipe Coral e também a confiança por parte da diretoria por ter o contratado, além de pedir de desculpas por não poder continuar defendendo as cores do clube. Ele também desejou sucesso ao tricolor durante toda temporada.

“Gostaria de me desculpar e pedir a compreensão de toda a torcida do Santa Cruz, que vem me recebendo muito bem desde o momento em que cheguei em Pernambucano. Também externo aqui meu agradecimento a diretoria do clube, que foi em busca de minha contratação. Agradeço aos dirigentes, funcionários e toda a Nação Tricolor. Gostaria de desejar muita sorte e sucesso nesta temporada 2017. Fiquem todos com Deus!”, encerrou.

A diretoria do Santa Cruz agora vai correr atrás de um novo centroavante para assumir o posto principal do ataque durante este ano, uma vez que perdeu sua principal referência, o ídolo Grafite e ainda o reserva imediato, Bruno Moraes. Diante disso, resta apenas o jovem oriundo das categorias de base André, que inclusive tem boas chances de começa no time titular durante a estreia na Copa do Nordeste, diante do Campinense.