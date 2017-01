Santa Cruz vence Paysandu pelo placar mínimo e conquista Trofeu Asa Branca

Tentando apagar o péssimo segundo semestre de 2016, o Santa Cruz foi o primeiro time pernambucano a disputar uma taça esse ano. Depois de vários amistosos de pré-temporada, a partida disputada contra o Paysandu na tarde de hoje no Arruda, casa tricolor, valia a Taça Asa Branca. O jogo envolveu o campeão da Copa do Nordeste (Santa Cruz) e o da Copa Verde (Paysandu). As duas equipes voltarão a se enfrentar em 2017 na Série B do Campeonato Brasileiro. Em jogo de muitas trocas, o Santa venceu, sagrando-se campeão.

A partida de hoje marcou também a estréia dos dois técnicos. Vinicius Eutrópio pelo Santinha e Marcelo Chamusca pelo Papão. E para a estreia das duas equipes também em partidas oficiais em 2017, os dois procuraram mesclar atletas das divisões de base dos clubes com alguns dos novos reforços na escalação inicial. E com gol de Léo Santos, melhor em campo, o Santa venceu por 1x0. O tricolor agora enfrenta o Campinense pela Copa do Nordeste, quarta, no Amigão, enquanto o Papão estreará sábado pelo Paraense, contra o Castanhal.

O time tricolor começou com tudo na primeira etapa. Logo aos 2 minutos, Léo Costa recebeu bola fora da área e chutou para grande defesa do goleiro Emérson. Depois disso, apareceram as dificuldades evidentes pela falta de entrosamento das duas equipes. Mas aos 35', isso mudou.Everton Santos cruzou e a bola foi rebatida na área, Léo Costa, destaque da primeira etapa, dominou com categoria no peito e mandou de primeira um chute forte no canto, marcando um golaço, sem dar chances pro arqueiro do time paraense.

O gol foi o combustível para o Papão acordar no jogo e um minuto depois, Jhonnatan, recebeu na área após cobrança de lateral, mas chutou fraco, desperdiçando grande chance. Já aos 46', cruzamento de Diogo Oliveira, Júlio César ficou perdido na jogada e Gilvan colocou de cabeça na trave, finalizando o primeiro tempo que terminou assim, com vitória do Santa.

Como esperado, o ritmo diminuiu a segunda etapa, devido às muitas substituições feitas pelos dois times. Aos 8' em uma das poucas chances tricolores, Thiago Primão bateu falta perigosa e a bola bateu na rede pelo lado de fora. O Santa, buscando defender o resultado que lhe dava o título, seguia fechado e procurava sair no contra-ataque.

O jogo esfriou e o Santa procurou trocar passes no meio, até o fim da partida, sem sofrer riscos, mantendo o resultado que deu o título da Taça Asa Branca, o que a torcida espera que seja só o primeiro.