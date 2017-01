Eutrópio elogia jovem lateral Eduardo: "Se continuar jogando bem, permanecerá como titular"

Foto: Rodrigo Baltar/Santa Cruz

Desde a temporada passada, o Santa tem dificuldades de encontrar um titular para a lateral-esquerda. Como Tiago Costa que era o dono da posição acabou rompendo o tendão em agosto do ano passado, a equipe coral ainda não achou um substituto à altura, já que Allan Vieira e Roberto não conseguiram corresponder. Então, a chance está caindo nos pés de Eduardo Brito, jogador de apenas 20 anos, no qual fez sua estreia como profissional no sábado(21) na partida diante do Paysandu pela Taça Asa Branca.

Alguns atletas subiram da base para o profissional nesse início de ano no Santa Cruz, porém, só Eduardo e André conseguiram agradar de uma forma na qual tiveram chance como titular na partida contra o Paysandu. O lateral esquerdo comentou sobre o a chance: "A oportunidade caiu no meu colo. No dia a dia, estou dando o meu melhor. Preciso corresponder à confiança do treinador. Estou pensando um jogo de cada vez. Estou me esforçando ao máximo. Cada jogo é fundamental para mim"

Eduardo parece ter agradado também o técnico Vinícius Eutrópio, que comentou a atuação do jogador e sobre as futuras oportunidades: "Todos viram que o Eduardo fez uma partida firme. Ele vai jogar quarta-feira, contra o Campinense. E, se continuar jogando bem, permanecerá como titular", finalizou o treinador.

O jovem atleta fez uma partida onde se preocupou mais com a defesa do que com o ataque, não levou nenhum tipo de "bola nas costas", e quando subiu, fez o cruzamento no qual deu origem ao gol de Léo Costa, onde o meia tricolor aproveitou o rebote da zaga na entrada da área. Eduardo comentou também sobre seu estilo de jogo ser realmente mais focado na parte defensiva: "Minha caracteristica é mais de marcação. mas se precisar de mim no ataque, estarei lá também. Sou zagueiro de origem, mas atuei mais como lateral durante a minha carreira. Já posso me considerar lateral", concretizou o jogador.

Santa entra em campo nesta quarta-feira(25) contra o Campinense no Amigão, e ao que tudo indica, pelo menos nesse princípio de temporada, veremos esse e mais alguns jogos de Eduardo Brito como titular com a camisa coral.