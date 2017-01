Com titulares regularizados, Santa Cruz está definido para estreia no Nordestão

Eutrópio define time para estreia do Nordestão Foto: Rodrigo Baltar / Santa Cruz

Após uma reconstrução do elenco, apenas quatro jogadores do Santa Cruz que levantaram a taça da Copa do Nordeste 2016 permaneceram no grupo para atual temporada: os laterais Vítor e Tiago Costa e os volantes Wellington Cézar e Marcílio.

Pouco a pouco as reposições para 2017 foram sendo confirmadas pelo clube. Na última segunda (23), a equipe coral havia confirmado a regularização de 12 atletas: Bruno Silva, Léo Cotia, Thiago Primão, Jaime, Anderson Salles, Tiago Costa, Vítor, Gabriel Leite, Éverton Santos, Williams Luz, Léo Costa e David.

Nesta terça-feira (24), foram os nomes do goleiro Júlio César, do volante Elicarlos, do meia Thomás e do atacante William Barbio que saíram no BID da CBF.

Em dois dias, o Santa Cruz regularizou 16 atletas. Com isso, o time titular está à disposição do técnico Vinicius Eutrópio para a partida.

O treinador não fez mistério para divulgar a escalação do Tricolor e afirmou que o time que entrará em campo será o mesmo que iniciou o jogo no sábado, contra o Paysandu, pela Taça Asa Branca.

O último treino antes do duelo aconteceu nesta terça (24), no Arruda. A equipe foi escalada com: Júlio César; Vítor, Bruno Silva, Jaime e Eduardo Brito; Elicarlos, David e Léo Costa; Thiago Primão, André Luís e Everton Santos.

Além da definição do time, o treino também contou com a volta de Tiago Costa. O lateral-esquerdo retornou as atividades após 5 meses se recuperando de uma lesão no tendão de Aquilles.

Para fechar a lista de regularizações, o Santa aguarda a publicação do contrato do lateral argentino Gabriel Vallés, que está no Arruda desde setembro. O ala Roberto também aguarda seu nome no Boletim Informativo Diário.

O jogo, que abre a participação das duas equipes no Grupo A da Copa do Nordeste, é também a reedição da final do torneio em 2016. Na ocasião, a equipe coral levou a melhor e se sagrou campeã da competição.