Com dúvidas, Eutrópio não confirma Santa Cruz para clássico diante do Náutico

Boa pré-temporada rendeu titularidade a Everton Santos, que não treinou por problemas particulares (Foto: Rodrigo Baltar/Santa Cruz)

Com um treino após a estreia na Copa do Nordeste - empate por 1 a 1 com o Campinense - e apenas mais um para fechar a preparação para o clássico diante do Náutico nesse domingo (29), o Santa Cruz vai com mistério. Na manhã desta sexta-feira (27), em movimentação realizada no estádio do Arruda, o grupo coral teve três baixas entre os titulares e deixa dúvidas para a abertura do Campeonato Pernambucano 2017.

Duas das ausências são por conta de desgaste muscular, já comum em início de temporada nos clubes. Os jovens lateral-esquerdo Eduardo e o atacante André Luís, formados na base tricolor, podem não atuar no jogo com o Timbu, abrindo vaga para as entradas de Roberto e Barbio, respectivamente.

Outro que pode não jogar ante o alvirrubro, mas com mais chances de entrar em campo, é o meia-atacante Everton Santos, que não treinou por resolver problemas particulares. Caso fique fora também durante o rachão desse sábado (28), novamente no José do Rêgo Maciel, quem ganha espaço entre os 11 é Thomás. Ambos, inclusive, realizaram uma boa pré-temporada no estádio Grito da República, em Olinda.

André Luís teve boa atuação contra o Paysandu na Taça Asa Branca (Foto: Rodrigo Baltar/Santa Cruz)

Com passagem pelo rival como jogador e treinador, o comandante dos pernambucanos mantém o discurso de exaltar o adversário, conforme fez antes da partida ante a Raposa paraibana. Já visando o Clássico das Emoções, Vinícius Eutrópio joga o favoritismo para o arquirrival, que é o mandante na oportunidade.

"Independente de qualquer aspecto, clássico elimina favoritismo. E é a história que mostra isso. O Náutico leva uma certa vantagem por jogar em casa. Não sei quantos jogadores nossos já jogaram na Arena. É um time que jogou lá há quatro dias e com desgaste menor. Vamos tentar tirar essa vantagem, além de jogar de igual para igual", disse Eutrópio.

Caso as interrogações persistam, a Cobra Coral vai a campo com: Júlio César; Vitor, Bruno Silva, Jaime e Eduardo (Roberto); Elicarlos, David e Léo Costa; Thiago Primão, Everton Santos e André Luís (William Barbio).