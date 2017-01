Vinicius Eutrópio destaca evolução do Santa Cruz após Clássico das Emoções

Foto: Ney Gusmão/VAVEL Brasil

Após o empate em 1 a 1 contra o Náutico na estreia do Campeonato Pernambucano 2017, em partida realizada na tarde deste domingo (29), o técnico Vinicius Eutrópio se mostrou satisfeito com o rendimento dos atletas e com a evolução do time em comparação ao embate contra o Campinense, disputado na última quarta-feira (25) pela Copa do Nordeste. Para o treinador, o resultado de empate foi um retrato do equilíbrio mostrado entre os rivais dentro do campo.

“O resultado foi justo pelo equilíbrio das duas equipes. Faço uma ressalva apenas ao lance do pênalti em que o André foi puxado e desequilibrado. Mas temos que valorizar muito esse empate, pois nossa equipe foi formada há muito pouco tempo e veio de um período de descanso menor, vindo de uma viagem desgastante. Além disso, devido à expulsão, tivemos que remontar a equipe durante a partida”, avaliou Eutrópio.

Vinícius comemorou a evolução de seus comandados em relação às últimas partidas. “Na minha opinião houve uma evolução da equipe. Os jogadores chegaram agora. O Léo e o Everton chegaram há duas semanas, o Salles depois. Por isso a satisfação com a evolução principalmente nos jogos fora de casa. Nossa equipe com pouco tempo amadureceu, soube compactar mais e diminuir os espaços. Jogamos contra uma equipe muito bem treinada, que mostrou uma movimentação muito grande no último jogo, com bolas longas e alternância dos volantes. E hoje eles não conseguiram fazer isso”, comentou.

Para o comandante coral, as expulsões de Dudu, do Náutico, e Jaime, do Santa Cruz, tiveram papel fundamental no resultado do embate. “Hoje as duas equipes foram prejudicadas por terem que jogar com dez jogadores. Tivemos que abrir mão do Primão, eles também abriram mão de um jogador. Aí você sacrifica os jogadores para compactar, e pedir a eles para terem essa qualidade logo no início do ano é complicado, chega a ser desumano. Por isso ressalto mais uma vez a vontade dos atletas”, lamentou.

O meia Léo Costa, autor do gol de empate, ressaltou o poder de reação do time nos dois últimos jogos. “No último minuto não desistimos e conseguimos o empate, tanto contra o Campinense quanto hoje. Isso prova que nós lutamos até o fim”. O camisa 10 também comentou sobre a cobrança de falta que originou o gol: “O goleiro deles montou a barreira e eu falei: ‘Salles, deixa que eu pego essa aqui’. Tinha muita gente na frente do goleiro e ele não conseguiu ver nada, o que nos facilitou”.