Com três mudanças, Eutrópio define Santa Cruz para jogo contra Belo Jardim

Técnico tricolor não teve dificuldades para escolher substitutos dos desfalques (Foto: Antônio Melcop/Santa Cruz)

O Santa Cruz vai enfrentar o Belo Jardim nessa quarta (1º) no Arruda, às 21h30 (horário local), pelo Campeonato Pernambucano 2017 após o empate no clássico contra o Náutico. Foi pensando nesse jogo que o técnico Vinícius Eutrópio realizou um treino coletivo na tarde desta terça-feira (31) no palco do duelo e, durante a atividade, o comandante tricolor procurou posicionar o time para não perder qualidade técnica, nem a forma de jogar, pois terá vários desfalques nessa 2ª rodada.

Uma das baixas é o zagueiro Jaime, expulso direto no embate do fim de semana. O defensor recebeu o cartão vermelho depois de um lance ríspido contra Dudu, no primeiro tempo, que inclusive causou grande confusão no gramado. No lugar, entra Anderson Salles, escolhido no confronto para recompor a zaga.

Outra ausência confirmada é a de André Luís, já que o atacante estava emprestado pelo Atlético-PR e assinou novo contrato com os corais, porém dessa vez em definitivo. Por se tratar de novo vínculo, o jogador não será regularizado a tempo para a partida. William Barbio, um dos reforços contratados para a temporada, comandará o ataque.

Lateral-esquerdo Roberto volta depois de resolver questões contratuais (Foto: Antônio Melcop/Santa Cruz)

Além de um atleta suspenso e outro ausente por resolver as questões burocráticas, um será por opção. Revelado na base, o lateral-esquerdo Eduardo Brito ficará no banco - mesmo após elogio do técnico - para Roberto, regularizado. Apesar de não ter estreado, o lateral comenta a forma física para a estreia em 2017.

"Me sinto bem e estou bem fisicamente porque, enquanto estava em negociação com o clube, não deixei de treinar com personal na minha cidade. Cheguei bem e fiz os exames, porém já estou junto com o resto pessoal. Me sinto bem para disputar já esse jogo e espero agradar o professor Eutrópio", declarou Roberto.

Com isso, a equipe titular está escalada diante do Calango do Agreste será: Júlio César; Vitor, Anderson Salles, Bruno Silva e Roberto; David, Elicarlos e Léo Costa; Thiago Primão, William Barbio e Everton Santos.