Com Barbio de titular, santa recebe Belo Jardim após três anos

Foto: Rodrigo Baltar/Santa Cruz

Na próxima quarta-feira (1), Santa Cruz e Belo Jardim se enfrentarão pela segunda rodada do Hexagonal do Título do Campeonato Pernambucano 2017, ás 21:30 (Recife), no Arruda, em Recife. A partida marcará a estreia do time tricolor no seu estádio nesta competição, já que estreou contra o rival Náutico fora de casa.

A cobra coral vem com moral após o empate no final da partida no clássico das emoções, com gol de Léo Costa em cobrança de volta, grande destaque da equipe nesse início de temporada. O cenário se repetiu, já que no dia 25 contra o Campinense, o gol de empate também veio no final. A expectativa pro jogo de amanhã é que a primeira vitória em jogos oficiais no ano aconteça, até com certa tranquilidade.

O Calango do Agreste apesar da derrota contra o Salgueiro em casa na última rodada, vem confiante, já que se classificou para o Hexagonal do Título, após grande recuperação na primeira fase. O alviverde que vem se preparando desde o ano passado, terminou a fase inicial, que não envolvia os grandes de Recife, com 3 vitórias consecutivas e agora espera conquistar um bom resultado na capital pernambucana.

Para a partida, o árbitro será de Luiz Carlos Sobral, que será auxiliado por Albino de Andrade Albert Junior e Marlon Rafael Gomes de Oliveira com Gilberto Castro Júnior como quarto árbitro. Será a segunda partida de Sobral como árbitro principal no estadual 2017. Ele já trabalhou no jogo entre Flamengo de Arcoverde e Atlético Pernambucano.

Santa definido para o confronto com três desfalques

Um dos desfalques é o zagueiro Jaime, expulso no último domingo no clássico contra o Náutico. O defensor foi expulso após jogada dura, ainda no primeiro tempo, que inclusive causou grande confusão no gramado. Para o seu lugar, o substituto será Anderson Salles, que inclusive entrou no último jogo para recompor a zaga.

Outra ausência confirmada é a de André Luís, o jovem atacante estava emprestado pelo Atlético-PR e agora assinou contrato com o time coral, dessa vez em definitivo. Por se tratar de um novo contrato, o jogador não será regularizado a tempo para a partida. William Barbio, um dos reforços contratados para essa temporada, comandará o ataque tricolor.

Além dos desfalques por suspensão e questões burocráticas, ainda há uma por questões técnicas. O lateral-esquerdo Roberto será titular, enquanto Eduardo Brito ficará no banco. Ele falou como anda sua forma física para a estreia dele na temporada: "Me sinto bem. Estou bem fisicamente porque enquanto estava em negociação com o clube, não deixei de treinar com um personal na minha cidade. Cheguei bem e fiz os exames. Estou junto com o pessoal. Me sinto bem para esse jogo", relatou.

Com isso, o time titular escalado contra o Calango do Agreste será: Júlio César; Vitor, Anderson Salles, Bruno Silva e Roberto; Elicarlos, David e Léo Costa; Thiago Primão, Éverton Santos e William Barbio.

Belo Jardim com dúvidas para a partida

A derrota contra o Salgueiro no último domingo, além de ser um mal resultado para o Calango, trouxe outros prejuízos para a equipe. O lateral-direito Romário, expulso após simular falta e levar o segundo amarelo é um deles. O outro se trata de Raniel, atacante que levou uma pancada na cabeça e não deve ter condições de jogo. Os substitutos ainda não foram definidos.

O técnico Luciano Veloso deverá utilizar jogadores que não mudem o esquema da equipe, o 4-4-2, utilizado desde a primeira partida do estadual. Para isso, o comandante alviverde deve colocar Denison no ataque para fazer dupla com Rogerinho e para a vaga de Romário, Gabriel deverá ser o escolhido.