Santa Cruz emite nota de esclarecimento sobre participação na Sul-Americana

Alírio diz que o Santa ainda vai fazer o possível para participar da competição internacional (Foto: Divulgação/Santa Cruz)

O Santa Cruz ainda tenta participar da Copa Sul-Americana em 2017. Com a conquista da Copa do Nordeste no ano passado, o regulamento da competição informava que o vencedor atuaria na copa internacional por dois anos. Contudo, houveram mudanças no formato desta temporada, e com isso, sobrou pro Santa e para equipe do Paysandu (vencedor da Copa Verde). No entanto, o time pernambucano não desistiu de lutar pelos seus direitos e promete buscar até mesmo na justiça a vaga para participar do torneio.

Por meio de uma nota de esclarecimento no seu Facebook oficial o Santa se manifestou sobre o assunto:

O tricolor continua buscando o seu direito adquirido de participar da competição. A representação, enviada pelo clube, ainda está em prazo de resposta junto aos órgãos responsáveis. O Clube aguarda a resposta dentro desse prazo. Caso ela não venha, o Santa Cruz irá procurar as vias judiciais (STJD, Fifa e, se for necessário, a Justiça Comum) na luta para que seus direitos, conquistados em campo, sejam reconhecidos. "O Santa Cruz tem a esclarecer que apresentou representação junto à Conmebol e à CBF ressaltando a violação ao seu direito adquirido de participar da Sul-americana 2017; que o Clube aguarda ainda a passagem do prazo de manifestação dessas instituições; que o Clube, em breve, deverá judicializar a questão se uma solução não for oferecida", afirmou o presidente Alírio Moraes.

Nesta terça-feira (31) já no Paraguai, foram sorteados os confrontos da Sul-Americana, obviamente sem a participação do Santa Cruz, porém, o que ficou bastante claro que é time pernambucano irá brigar por essa vaga até o final. Começando pelo Supremo Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), depois à FIFA, e até mesmo na justiça comum.