Santa Cruz joga mal novamente e não sai do empate contra o Belo Jardim

INCIDENCIAS: PARTIDA VÁLIDA PELA SEGUNDA RODADA DO HEXAGONAL DO TÍTULO DO CAMPEONATO PERNAMBUCANO 2017, DISPUTADA NO ESTÁDIO DO ARRUDA, EM RECIFE/PE. PÚBLICO: 2.154 ESPECTADORES.

Foram pouquíssimos torcedores presentes no estádio do Arruda na noite desta quarta-feira (1). Apenas 2.154 espectadores. Mesmo assim, eles esperavam uma vitória tranquila do Santa Cruz diante do Belo Jardim pela segunda rodada do Hexagonal do Título do Campeonato Pernambucano 2017. Mas a ineficiência na criação de jogadas e na finalização das poucas chances criadas fez com que o placar não fosse alterado.

O torcedor tricolor ainda foi obrigado a assistir o Calango finalizar mais e melhor na primeira etapa e até fazer um gol irregular na segunda etapa, a qual foi dominada pela Cobra Coral, mas com apenas uma chance real de gol. Na bronca, a torcida santacruzense agora precisa esperar mais uma semana para ver o Tricolor jogar pelo estadual, no próximo dia 8 contra o Central no estádio Luiz Lacerda. Antes disso enfrenta mais uma vez o Náutico, agora no Arruda pela Copa do Nordeste. Já o Alviverde agrestino volta à capital pernambucana e visita o Sport, também no próximo dia 8, na Ilha do Retiro.

Jogo morno e muitas vaias

A torcida do Santa Cruz esperava um time arrasador contra o que seria o adversário menos forte do hexagonal. Porém, mesmo o Tricolor começando a partida pressionando e já com um minuto de jogo arriscando através de William Barbio, o que se viu foi uma partida com bastante equilíbrio, e até mesmo com chances mais perigosas do Calango.

O principal nome da equipe visitante foi o atacante Raniel, autor das principais chances de gol alviverdes. Na primeira, aos 23 minutos, ele recebeu a bola na grande área e arrematou forte, mas a bola passou por cima do gol de Julio Cesar. Aos 44, numa jogada semelhante, Raniel conseguiu chutar forte em direção ao gol, mas Julio Cesar fez uma grande defesa.

Outra boa finalização do Belo Jardim ocorreu aos 31 minutos de jogo, quando Rogerinho lançou Boca, que chutou mas a bola passou muito perto do gol tricolor. Já pelo lado coral, a única boa finalização na primeira etapa foi aos 39 minutos, numa jogada individual de William Barbio, que ao chegar na grande área arrematou com muito perigo para o gol de Andrei.

Domínio coral, mas novamente sem gols

No início da segunda etapa o Calango parecia continuar dominando as ações da partida, tanto que Raniel chegou a fazer o gol já no primeiro minuto, porém o atacante havia recebido a bola em posição de impedimento. Mas com o passar dos minutos a equipe mandante começou a finalmente tomar as ações do jogo, em especial com as jogadas individuais de Thomás, que havia entrado no intervalo.

Na segunda metade da etapa final o Tricolor parecia passar a ser cada vez mais perigoso. Aos 26 minutos Leo Costa lançou Everton Santos, que recebeu e avançou completamente livre pela grande área. O goleiro Andrei se adiantou, foi esperto e conseguiu fazer uma defesa espetacular. Mas depois desse lance o tempo foi passando, o domínio santacruzense não se transformou em chances de gol e a torcida foi ficando mais impaciente, até que as vaias se tornaram uníssonas após o apito final.