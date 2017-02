Santa Cruz oficializa contratação do atacante Halef Pitbull junto ao Cruzeiro

Com Halef, o time coral chega a sua 12ª contratação para 2017 (Foto: Divulgação/Santa Cruz)

Desde a saída de Zé Carlos, que alegou problemas pessoais, o Santa Cruz busca um homem-gol. E depois de uma longa busca, oficializou na manhã desta quinta-feira (2), a contratação do atacante Halef Pitbull, de 22 anos.

O jogador chega cedido pelo Cruzeiro por empréstimo até o final da temporada. O que facilitou a vinda do atleta, foi o negócio envolvendo a ida do jovem meia Raniel para o time mineiro. O jogador, inclusive, já treinou com o restante do elenco no Arruda, na tarde desta quinta.

Com Halef, o time coral chega a sua 12ª contratação para 2017. Até agora, o Tricolor já contratou: O goleiro Julio Cesar, os zagueiros Anderson Salles, Jaime e Bruno Silva, os volantes Elicarlos e David, os meias Thiago Primão, Thomás e Léo Costa, além dos atacantes Willian Barbio e Everton Santos. Centroavante de ofício, Halef foi contratado pelo Cruzeiro em janeiro deste ano, mas sempre constou numa lista empréstimo para adquirir mais experiência.

Só lembrando que o Tricolor ainda pode escolher mais dois atletas da relação da equipe celeste, por conta do négocio envolvendo Raniel. O zagueiro Rafael Donato e o volante Federico Gino são possíveis nomes que estão sob os olhares do time pernambucano. Em 2016, Pitbull marcou 12 gols e conquistou três títulos: Campeonato Sul-Mato-Grossense, pelo Sete de Setembro de Dourados; Segunda Divisão do Campeonato Baiano, pelo Atlântico; e Copa Governador do Estado, pelo Vitória da Conquista.

O atacante ainda espera a regularização junto à CBF para ficar à disposição do técnico Vinícius Eutrópio para o Campeonato Pernambucano e Copa do Nordeste. Ainda não se sabe se existe a possibilidade do nome do jogador será publicado no BID até sexta-feira (2). Caso isso aconteça, ele pode ser relacionado para o Clássico das Emoções, no sábado (4), pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste, no Arruda.