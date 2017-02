Halef Pitbull exalta apoio da torcida tricolor: "Estou arrepiado"

Atacante foi pedido de técnico tricolor (Foto: Rodrigo Baltar / Santa Cruz)

Apesar do pouco tempo em campo na sua estreia pelo Santa Cruz, Halef Pitbull mostrou disposição e um pouco de qualidade em pleno clássico das emoções. Ele finalizou com perigo, fez boas tabelas, roubou bolas. Como não poderia ser diferente, a torcida tricolor o abraçou desde o momento que ele foi chamado para substituir Thomás, um dos destaques no jogo, com uma assistência. Houve até uma situação inusitada. A cada vez que o atacante tocava na bola, alguns torcedores o “homenageava” com latidos.

Feliz pelo desempenho e impressionado com o carinho da torcida, o jovem atacante, candidato a ídolo, falou do que espera para o restante da temporada: “Valeu a vitória. Estou arrepiado. Só tenho que agradecer a essa torcida maravilhosa que abraça a gente nos treinos e jogos. Vou treinar para poder fazer o que tenho de fazer e marcar mais gols”, declarou o jogador.

Emprestado pelo Cruzeiro, que comprou seu passe junto ao Vitória do Conquista, onde teve grande passagem, Pitbull conta com a concorrência de vários outros atacantes, a grande maioria também contratados nessa temporada. Para a posição específica de centro-avante, ele lutará pela titularidade com William Barbio e o prata da casa, André Luís, ambos com baixo desempenho técnico no início da temporada. O técnico Vinícius Eutrópio também falou da recepção da torcida ao estreante.

“A gente conta muito com o apoio da torcida. No nosso planejamento, a torcida tem que ser responsável pelos sucessos em 2017. Ele é um jogador que tem carisma, ajuda, e parece que (a recepção) foi uma coisa automática.”, ressaltou o comandante tricolor que também faiou o porque de ter acionado ele mesmo tendo feito apenas dois treinos com o restante do elenco: “Eu, naturalmente, não faria isso de colocar um jogador que chegou há um dia e meio atrás e praticamente não treinou. Mas conversei bastante com ele e, diante da nossa necessidade no setor de ataque, ele foi importante para o time.”, explicou.