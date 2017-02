Santa Cruz anuncia goleiro Jacsson por empréstimo junto ao Internacional

Com passagem por seleções de base, novo camisa 1 coral tem contrato com os gaúchos até 2019 (Foto: Ricardo Duarte/Internacional)

A sexta-feira (10) começou com novidades no Santa Cruz. Pela manhã, o Mais Querido anunciou a contratação do goleiro Jacsson, que possui vínculo com o Internacional, onde foi revelado, até o final de 2019. Nos pernambucanos, acertou contrato por empréstimo até o fim de 2017 e sem opção de compra. Sua chegada ao Arruda é prevista já nesta sexta e com integração imediata ao elenco.

Formado no Colorado, o arqueiro de 22 anos busca espaço para tentar garantir mais experiência, uma vez que Danilo Fernandes está entre os titulares e Marcelo Lomba é a opção imediata de Antônio Carlos. Ainda assim, o jovem é a esperança no futuro dos gaúchos, pois acumula boa passagem por seleções de base, sendo convocado até para a lista pré-olímpica em 2016.

O reconhecimento em categorias inferiores ao time principal se tornou a credencial para ser contratado pela Cobra Coral. Vice de futebol coral e com bom conhecimento de mercado, Constantino Júnior enaltece o atleta e destaca as suas características, esperando que a passagem no clube seja positiva.

Goleiro é contratado pelo Mais Querido após ficar sem espaço no time gaúcho (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

"Jacsson é um jogador que passou por várias seleções de base. Passou por sub-15, sub-17, sub-20... é um jogador experimentado, rápido, tem uma boa envergadura. Ele é um atleta muito promissor e, certamente, vai nos ajudar bastante ao longo dessa temporada", afirma o dirigente dos tricolores.

Inicialmente, espera-se que o jogador fique entre os suplentes, já que Júlio César não vem comprometendo e deve seguir entre os 11. Nesse momento, o atual reserva é Miller, cria da equipe. Para ficar como uma das opções ao técnico Vinícius Eutrópio, o novo reforço tem ainda que aguardar a regularização junto ao BID da CBF.

O escrete volta a jogar já nesse domingo (12), às 17h, contra o Uniclinic pela 3ª rodada da Copa do Nordeste. A motivação extra é a sequência positiva, pois venceu o Náutico na segunda partida do regional e o Central, nessa quinta-feira (9), pela primeira vez no Pernambucano. O jogo foi marcado por altos e baixos na atuação dos recifenses, já que só saiu vitorioso nos minutos finais.