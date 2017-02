Eutrópio considera campeonato difícil mas exalta poder de reação do Santa Cruz no Pernambucano

Vinícius Eutrópio reconhece dificuldade do campeonato e vê times do interior motivados (Foto: Léo Baltar/ Santa Cruz)

Assim como foi com o Campinense, na estreia da Copa do Nordeste, e com o Náutico, na estreia do Campeonato Pernambucano, o Santa Cruz conseguiu transformar uma derrota parcial em goleada nos últimos minutos da partida contra o Central nesta quinta-feira (9). Na Arena de Pernambuco, o Tricolor saiu na frente numa falta batida por Léo Costa para Everton Santos completar, mas viu a Patativa virar o placar e, em alguns momentos, ser superior na partida. Apenas após os 40 minutos do segundo tempo, o Santa Cruz começou sua reação.

Nos instantes finais da partida, a equipe Coral marcou mais dois gols de falta e, no apagar das luzes, fechou o placar em 4 a 2. Questionado sobre os treinos de bola parada – já são quatro gols de falta e um de pênalti na temporada –, o treinador Vinicius Eutrópio admitiu que não vem treinando essas cobranças, dando todo o mérito aos atletas.

"Poderia me vangloriar, mas o que a gente menos tem trabalhado são as bolas paradas ofensivas, porque o tempo é curto. Vou ressaltar mais a qualidade dos nossos batedores na tomada de decisão em momentos decisivos. Eles estão tendo a frieza para executar."

Eutrópio reconheceu a dificuldade do campeonato estadual, analisando as vitórias dos times do interior do estado, inclusive, jogando fora de casa. “É um campeonato difícil. O Sport foi no interior e empatou. O Náutico ganhou no sufoco contra o mesmo Central e perdeu ontem com um a mais para o Salgueiro”, disse.

Apesar do futebol não vir agradando, o treinador fez uma analise dos resultados, conquistados mais com vontade do que com técnica, e exaltou os atletas que entraram no segundo tempo.

"É uma mistura de tudo, de nível de concentração, de querer ser um grupo vencedor. Um grupo que se torna vencedor é aquele que não dá oportunidade para ninguém, e esses jogadores têm demonstrado isso. Esse grupo está mostrando a cada dia mais vontade, se superando. Foi um jogo que começou teoricamente fácil, porque a gente estava com movimentação boa e que se tornou dramático, mas tivemos sangue frio para não desarrumar o time. Arriscamos com prudência. Temos que ressaltar a qualidade dos jogadores que entraram. Pitbull segurou mais a bola e Barbio mudou a característica do jogo. Conseguimos superar mais uma vez os obstáculos", encerrou.