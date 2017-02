Eutrópio comemora sequência vitoriosa do Santa Cruz: "Estamos surpreendendo muita gente"

Foto: Ney Gusmão/VAVEL Brasil

O técnico do Santa Cruz, Vinicius Eutrópio, tem muitos motivos para comemorar esse início de temporada do Santa Cruz. Ainda sem perder desde que chegou ao Tricolor, Eutrópio acumula quatro vitórias em sete jogos sob o comando da equipe: duas vitórias e um empate pela Copa do Nordeste 2017, sendo a última na tarde desse domingo (12) contra o Uniclinic no Arruda por 4 a 0, uma vitória e dois empates pelo estadual, e uma vitória no amistoso contra o Paysandu. O treinador destacou a importância dessa sequência para o que ele considera um elenco "modesto".

"Eu acho que a gente está até surpreendendo muita gente de forma positiva. Eu sempre busco o parâmetro do meu time com ele mesmo, mas tem equipes com elenco milionário empatando dentro de casa. A gente dentro do possível está fazendo um trabalho surpreendente. Estamos com jogadores simples, que não tiveram muitas chances nas suas equipes no ano passado, e sendo efetivos. E hoje abrimos um número de pontos importante", exaltou o técnico tricolor.

Eutrópio falou sobre a estratégia montada para o confronto contra o Uniclinic, e lamentou a falta de descanso para os atletas devido aos jogos serem realizados no meio e no fim de semana. "Estamos vindo de sete jogos. É uma maratona para um time onde poucos jogadores jogaram muito no ano passado. E jogamos contra uma equipe que estava 100% descansada. Sabíamos que era importante fazer um primeiro tempo mais coerente, mais coeso para manter o nível nos 90 minutos. Foram passando os minutos e o campo foi se abrindo para a gente. Nosso objetivo principal era abrir o placar", afirmou.

Perguntado sobre o principal jogador da partida, o atacante Halef Pitbull, que fez sua primeira partida como titular no Tricolor, o comandante coral não poupou elogios, e destacou várias qualidades do centroavante autor de três gols contra a equipe cearense.

"Halef vai ganhando espaço. Ele deu um ‘up’. Decidi fazer essa troca para o jogo e acabou dando certo. Ele está em ascensão. Não é à toa que foi mapeado pelo Cruzeiro. Ele tem facilidade, é ambidestro. É um jogador simples e alegre. Me surpreendeu, e está buscando seu espaço. Mas tem muita coisa pela frente ainda para ele evoluir", comentou Eutrópio.