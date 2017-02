Santa Cruz acerta empréstimo de Federico Gino até o final do Estadual

Equipe coral pode prorrogar empréstimo do atleta após o Pernambucano (Foto: Washington Alves/Light Press)

O Santa Cruz anunciou nesta terça-feira (14) a vinda por empréstimo do volante brasileiro naturalizado uruguaio, Federico Gino. Jogador de 23 anos que pertence ao Cruzeiro, vem com um contrato até o final de julho, com a possibilidade de prorrogar até o final do ano, dependendo do acordo feito entre as equipes. O atleta é o terceiro gringo contratado recentemente no Arruda, se juntando a Facundo Parra e Gabriel Vallés.

Gino vem como parte da negociação entre Santa e Cruzeiro pelo meia-atacante Raniel, no qual teve 70% dos seus direitos econômicos vinculados a Raposa, rendendo R$ 2 milhões de reais ao cofre tricolor. Para quitar a dívida, Gino é o quarto atleta que deixa Minas Gerais para atuar no Recife, assim como foi o caso de Uilliam Corrêa e Matías Pisano no ano passado e também o recém chegado Halef Pitbull. Com isso, o Santa não precisa pagar nada para ter o atleta em seu elenco, sendo tudo desembolsado pelo Cruzeiro.

Na sua carreira, Gino atuou no Defensor-URU, no Carpi-ITA e agora pelo Cruzeiro. Ele também passou pela seleção Sub-20 do Uruguai, onde chegou até a disputar o Campeonato Mundial. Depois disso, ele acabou sem fazer muito sucesso. Jogou duas temporadas de forma regular no campeonato uruguaio, mas quando foi para Itália só entrou em campo uma vez, e pelo time mineiro disputou 11 jogos, porém, nenhum deles com o atual treinador Mano Menezes.

Com contrato apenas até o meio da temporada, Federico vai ter que mostrar rapidamente suas qualidades para agradar o treinador Vinícius Eutrópio e também a torcida coral. Se por um acaso o atleta não render aqui, provavelmente será dispensado pela Raposa, já que seu contrato termina no fim de 2017. Ele chega para tentar disputar vaga com Elicarlos e David que até aqui foram titulares absolutos nesse início de ano no Santa. O jogador de 1,76 de altura costuma atuar como segundo volante, no entanto, tem como números na carreira em jogos oficiais apenas dois gols marcados, sendo o último em 2015.