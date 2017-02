Santa Cruz e Sport se enfrentam no primeiro Clássico das Multidões da temporada

INCIDENCIAS: PARTIDA VÁLIDA PELA QUARTA RODADA DO HEXAGONAL DO TÍTULO DO CAMPEONATO PERNAMBUCANO 2017, A SER REALIZADA NO ARRUDA, EM RECIFE/PE.

Santa Cruz e Sport se encontram pela primeira vez em 2017 neste sábado, às 16h30, pela 4ª rodada do Hexagonal do Título do Campeonato Pernambucano, no Arruda, com arbitragem de Sebastião Rufino Filho, que contará com Marlon Rafael e Bruno Vieira.

Após declarações provocativas de componentes das duas equipes, os ânimos estão a flor da pele para a partida. Segundo os personagens, a partida será "diferente".

"Não se pode tratar um jogo de rivalidade de clássico igual aos outros. É uma semana diferente. A montagem do treino e a preparação são diferentes. Vale os mesmos três pontos, mas o valor da vitória tem um teor bom. É saboroso demais para quem ganha e muito amargo para quem perde." comentou o técnico Vinícius Eutrópio.

Tricolor busca surpreender o Leão

O último treino da equipe para a partida foi realizado nesta sexta (17). O técnico Vinicius Eutrópio afirmou que a única dúvida é a respeito de Léo Costa. Caso seja poupado, o substituto direto é o meia Thiago Primão. Os atacantes William Barbio e André Luís também surgem como opção para a vaga.

A ausência do atacante Facundo Parra está confirmada. O jogador que ainda não estreou com a camisa tricolor, segue fazendo trabalhos específicos para tratar do cansaço muscular e de dores na panturrilha esquerda.

O Santa deve entrar em campo com Julio Cesar; Vítor, Jaime, Bruno Silva e Roberto; Elicarlos, David, Thomás e Thiago Primão (Barbio ou André Luís); Everton Santos e Halef Pitbull.

Com André no banco, Sport vai a campo com força máxima

Após ser poupado na última partida, o atacante Leandro Pereira volta ao time titular do Leão, assim, o atacante André, volta ao banco de reservas. Também volta ao banco o colombiano Reinaldo Lenis, recuperado de um edema muscular. O volante, Rodrigo, recém-chegado ao clube, também ficará como opção.

No último treino da equipe, nesta sexta (17), o treinador Daniel Paulista realizou um trabalho tático e, em seguida, fez um treinamento de bolas paradas.

O Sport deve entrar em campo com Magrão; Samuel Xavier, Ronaldo Alves, Durval e Mansur; Ronaldo, Rithely e Diego Souza; Everton Felipe, Rogério e Leandro Pereira.