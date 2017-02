Vinicíus Eutrópio elogia poder de reação do Santa Cruz e comemora empate

Eutrópio destacou que seu time foi obrigado a mudar de estratégia com a expulsão de André Luiz(Foto: Ney Gusmão/VAVEL Brasil)

Em algumas situações, o empate em clássico pode se considerar um resultado positivo. E foram exatamente as circunstâncias que fizeram Vinícius Eutrópio e seus atletas comemorem o empate diante o Sport na tarde deste sábado (18). Com um jogador a menos durante praticamente 45 minutos, o Santa Cruz se superou e, com gol de Halef Pitbull, buscou o gol de empate responsável por manter a invencibilidade coral até aqui na temporada de 2017.

O treinador Vinícius Eutrópio acabou sendo expulso junto a Daniel Paulista logo no intervalo da partida, e não pôde ficar no banco de reservas durante os 45 minutos finais. Se queixando da arbitragem feita pelo juiz Sebastião Rufino Filho, principalmente sobre um lance na primeira etapa, o comandante coral falou sobre ter sentido sua equipe prejudicada: "Nas duas partidas contra o Náutico não tivemos nenhuma grande polêmica em relação à arbitragem que era de outro estado. Hoje, o bandeirinha errou ao dar um impedimento do Pitbull, no qual o Magrão tinha feito falta no meu atacante, e consequentemente teria seria expulso. Isso mudaria totalmente o confronto. Além disso, durante toda a semana os juízes pernambucanos estão na pilha por escutarem as provocações dos jogadores um com os outros, e até por isso, seria melhor preservá-los, trazendo outros árbitros de estados diferentes, para que as próprias equipes não fiquem fazendo algum tipo de pressão antes da bola começar a rolar", falou o treinador tricolor.

Sobre o resultado da partida e o empate com um jogador a menos, o técnico disse ter visto com um resultado positivo, devido a forma como aconteceu e a equipe que o Santa enfrentava: "Jogamos o segundo tempo inteiro com um atleta a menos. Isso mudou completamente a forma da minha equipe atuar. Tivemos que ajustar algumas marcações durante o segundo tempo, mas mesmo assim o time foi guerreiro, não deixou de correr em nenhum minuto da segunda etapa e por isso foi merecedor do gol de empate. Não é fácil jogar contra esse time do Sport. Eles também são bastantes organizados pelo Daniel Paulista. Por isso, vejo o 1x1 como um ponto conquistado e não como dois perdidos", completou Eutrópio.

Assim como Eutrópio, os jogadores do Santa saíram da partida felizes pelo que apresentaram. Segundo o goleiro Júlio César, o espírito da equipe é de raça em todos os jogos e continuará assim. Falando sobre o volante Elicarlos, foi substituído ainda no começo da partida, fica praticamente claro que Wellington César será seu substituto por enquanto. Já que o time coral tem poucos atletas para a reposição na pontuação. No mais, é esperado a regularização do atacante Júlio César de 37 anos, recém chegado do futebol do Catar, além de Léo Costa, que estava lesionado.

O time coral está na terceira posicição do Estadual e volta a atuar na quarta-feira (22), às 21:45, contra o Salgueiro, pelo Campeonato Pernambucano. A data pode ser alterada, já que a capital pernambucana tem dois jogos programados para o mesmo horário neste dia.