Resultado Santa Cruz x Salgueiro no Campeonato Pernambucano 2017 (1-0)

Google Plus

INCIDENCIAS: Partida de ida das semifinais do Campeonato Pernambucano 2017, sendo disputada no Arruda, em Recife

Santa Cruz supera Salgueiro com pênalti polêmico e sai à frente por vaga na final

20:32 Obrigado a você que acompanhou a vitória do Santa Cruz sobre o Salgueiro, em partida realizada no Arruda, por 1 a 0. Siga o nosso perfil no Twitter e curta nossa página no Facebook para seguir bem informado

20:29 O jogo de volta será disputado no próximo sábado (22), às 19h, no estádio Cornélio de Barros, em Salgueiro

20:27 Com o resultado, os corais jogam por qualquer empate para passar à final. Os salgueirenses, porém, vão precisar derrotar por dois ou mais de diferença, pois por um leva a decisão para pênaltis

93' Fim de jogo no Arruda para Santa Cruz 1x0 Salgueiro! Gol de Anderson Salles deixa o Mais Querido em vantagem para a volta

91' Público de 22.056, com renda de R$ 196.750,00

90' Três minutos de acréscimo

88' Cartão amarelo para Léo Costa! Meia do Santa Cruz é advertido por falta em Rodolfo Potiguar

87' Cartão amarelo para Rodolfo Potiguar! Volante do Salgueiro é punido pela arbitragem

85' Partida fica truncada e bem ríspida nos minutos finais

84' Reta final de jogo vai se aproximando no Arruda e o placar segue com a vantagem para os corais

82' Moreilândia cruza e Luiz Eduardo tenta completar para o gol, porém é marcado impedimento no lance

80' Substituição no Santa Cruz! SAI Thomás, ENTRA Elicarlos

78' Ainda que seja intenso, o Carcará não é criativo e perde boas chances no setor ofensivo

76' Substituição no Santa Cruz! SAI Pereira, ENTRA Léo Costa

74' Jogo começa a ficar mais equilibrado e com possibilidade para os dois lados

72' UHHHHHHHHH! Rodolfo Potiguar chuta forte e Júlio César espalma

70' Substituição no Santa Cruz! SAI Everton Santos, ENTRA André Luís

68' Mais Querido é superior e se aproxima mais do segundo tento que os sertanejos do empate

66' Lá vem André Luís no Santa! Vai ser a primeira mudança nos corais

64' Em desvantagem, o Salgueiro procura meios para furar o bloqueio do Santa Cruz, mas não é criativo

62' Cartão amarelo para Vitor! Lateral-direito do Santa Cruz é punido por falta em Valdeir

60' Carcará busca ajustar posicionamento ofensivo depois de sair atrás no placar

59' Substituição no Salgueiro! SAI Paulo Victor, ENTRA Jean Carlos

57' GOOOOOOOOOOL DO SANTA CRUZ! ANDERSON SALLES! Anderson Salles manda uma bomba no ângulo na cobrança e abre o placar. Santa Cruz 1x0 Salgueiro

56' Cartão amarelo para Moreilândia! Volante do Salgueiro é punido por reclamação

55' Pênalti para o Santa Cruz! Tiago Costa cai na pequena área após se chocar com Marcos Tamandaré

54' UHHHHHHHHH! Anderson Salles bate falta forte e Mondragon faz boa defesa

52' Mais Querido voltou mais ligado e pressionando o Carcará no início da etapa final

50' Tiago Costa tenta surpreender e quase marca um bonito gol. Bola sai à direita do gol adversário

49' Halef Pitbull recebe de Pereira e arranca em direção à pequena área. Após encontrão com Luiz Eduardo, o atacante cai e fica pedindo pênalti, mas a arbitragem, acertadamente, manda seguir

47' Thomás chuta de longe e a bola sai à direita de Mondragon

45' Recomeça para Santa Cruz 0x0 Salgueiro! São os 45 minutos finais da primeira partida

19:36 Atletas fazem a última oração antes da bola rolar

19:34 Santa Cruz e Salgueiro retornam para a segunda etapa! Ambos sem mudanças

19:31 Times voltam em breve para o segundo tempo

19:28 Já já voltaremos com informações para a segunda etapa! Não saiam daqui

19:25 Mais criativo no ataque coral, meia Thomás pede mais intensidade ao Santa Cruz na segunda etapa: "Nós teremos de ter personalidade para agredir mais e conseguir fazer o gol, seja em jogada individual ou coletiva"

19:22 Apesar de ter sido superior durante parte da etapa inicial, o lateral-direito Marcos Tamandaré reconhece os erros do Salgueiro: "Faltou nós agredirmos mais um pouco no campo de ataque. Se tivéssemos feito isso, poderíamos sair em vantagem no placar"

45+2' Fim de primeiro tempo no Arruda para Santa Cruz 0x0 Salgueiro! Jogo foi equilibrado e com boas chances para os dois lados

45' Dois minutos de acréscimo

43' Jogo fica equilibrado nessa reta final de primeiro tempo e com ambos podendo sair à frente no placar

41' UHHHHHHHHHH! Anderson Salles manda uma bomba e Mondragon espalma

40' Cartão amarelo para Daniel! Lateral-esquerdo do Salgueiro é punido por falta em Thomás

39' Partida fica mais equilibrada nesses minutos finais da primeira etapa e os times buscando muito o ataque

37' Pressionando com a força dos torcedores, os corais agora tentam ir ao ataque com perigo

35' UHHHHHHHHHHHH! Reage o Santa! Thomás faz jogada individual e o goleiro Mondragon coloca para escanteio

33' Melhor até o momento, o Carcará adianta a marcação e tenta explorar os erros do Mais Querido para sair em vantagem

31' Moreilândia levanta bola na área e Ranieri faz o pivô na pequena área, mas Júlio César sai bem do gol e faz a defesa seguro

29' UHHHHHHHHHHH! Rodolfo Potiguar solta a bomba em cobrança de falta e Júlio César afasta

27' Cartão amarelo para Everton Santos! Atacante do Santa Cruz é punido por falta em Daniel

25' Torcida já se faz presente em maior número neste momento, contudo o confronto segue truncado

23' Pecando no último passe, equipes falham no setor ofensivo e deixam o jogo sem muitas emoções

21' Partida agora fica lá e cá, com chances podendo ser criadas pelos dois lados

19' Duelo reinicia depois do atendimento ao atacante salgueirense, que já está de volta ao gramado

18' Paulo Victor cai em campo com dores na coxa direita e é atendido pelo departamento médico

16' UHHHHHHHHH! Após cobrança perigosa de escanteio de Paulo Victor, Ranieri fica com o rebote no meio da pequena área, porém manda direto para fora

14' Consistência defensiva vem sendo o forte de ambos em campo, mas a criatividade segue mínima

12' Com forte marcação, o Salgueiro segura bem os ímpetos dos donos da casa

10' Torcedores ainda estão nas bilheterias do Arruda, deixando espaços nas arquibancadas

8' Muitos erros de passe deixam o duelo bastante truncado e com pouca qualidade

6' Apesar de jogar na defesa, o Carcará aposta no contra-ataque para ir ao ataque com perigo, mas ainda sem sucesso

4' Com a força da torcida, o Santa começa mais em cima e faz com que o Salgueiro fique mais recuado

2' Jogo começa equilibrado e com boa movimentação ofensiva pelos dois lados

0' Bola rolando no Arruda para Santa Cruz x Salgueiro!

18:29 Tudo pronto para a bola rolar no Arruda! Acompanhem conosco

18:27 Times perfilados para o hino de Pernambuco

18:25 EQUIPES EM CAMPO! Santa Cruz vai com seu uniforme tricolor, já o Salgueiro entra com a camisa branca com detalhe em verde

18:22 Para avançar à final, o time precisa vencer por mais saldo que outro. Em caso de repetição da vantagem para ambos, a definição sai depois da disputa de pênaltis

18:19 A Arbitragem é liderada por Deborah Cecília, sendo Fabrício Leite e Francisco Chaves Bezerra os auxiliares

18:16 Atletas estão nos vestiários e já já retornam para o apito inicial! Não saiam daqui

18:13 Os times se enfrentam desde 2006 e acumulam 29 encontros. Total de 11 vitórias do Santa Cruz, nove do Salgueiro e outros nove empates

Bayern não aproveita vantagem numérica e apenas empata com Leverkusen

18:07 Jogadores das duas equipes realizam aquecimento no gramado. Já já a bola rola

18:04 Expectativa é positiva para o primeiro confronto entre as equipes. A movimentação na área externa do Arruda segue muito boa

18:01 Reservas corais: Jacsson, Miller, Jaime, Nininho, Roberto, Wellington Cézar, Elicarlos, Léo Costa, Facundo, William Barbio, Júlio Sheik e André Luís

17:59 SANTA CRUZ ESCALADO! A Cobra Coral está definida com Everton Santos no ataque e Pereira na armação com Thomás: Júlio César; Vitor, Anderson Salles, Bruno Silva e Tiago Costa; David, Gino, Pereira e Thomás; Halef Pitbull e Everton Santos

Especial Semifinais Campeonato Pernambucano 2017: Salgueiro x Santa Cruz

17:53 Torcedores salgueirenses também se fazem presente ao Arruda. A bola rola em pouco mais de meia hora

17:50 Banco do Carcará: Luciano, André Victor, Maurício, Vitor Caicó, Élvis, Alexon, Álvaro, Jean Carlos e Gustavo

17:48 SALGUEIRO DEFINIDO! Com uma mudança do que era esperado, o Carcará vai a campo no confronto de logo mais com: Mondragon; Marcos Tamandaré, Ranieri, Luiz Eduardo e Daniel; Rodolfo Potiguar, Moreilândia, Toty e Valdeir; Paulo Vitor e Willian Lira

17:45 Movimentação nas bilheterias é intensa neste momento. Corais vão atrás de ingresso momentos antes da bola rolar

Boa tarde, leitores da VAVEL! Acompanhe ao vivo online todas as emoções do duelo entre Santa Cruz x Salgueiro ao vivo. A partida será disputada neste sábado (15), às 18h30, no Arruda, em Recife, e na VAVEL Brasil

Semifinalista pela quinta vez na história, a equipe salgueirense visa chegar à segunda final. A boa campanha, que o fez garantir a liderança nas duas fases disputadas, foi exaltada pelo lateral, enaltecendo também a vontade mostrada pelo grupo: "Se é melhor, só dá para dizer isso depois, mas essa parte tática da gente é muito mais organizada do que era. A dedicação e atenção que estamos tendo nesses jogos já está muito maior que naquele ano", disse

Havia a possibilidade de Toty entrar na lateral e Vitor Caicó ir para o meio-campo, mas a permanência de Tamandaré de titular faz a base do Tricolor do Sertão ser a mesma das últimas oportunidades

Mesmo com a baixa dos atletas, o comandante do time sertanejo não tem muitos problemas para a partida de logo mais. O experiente lateral-direito Marcos Tamandaré, que era dúvida por conta de problema muscular ao enfrentar o Leão, segue mantido entre os 11

O Carcará, em contrapartida, tem apenas duas ausências já certas para o jogo de instantes, ambas por lesão. O treinador Evandro Guimarães não terá o zagueiro Rogério Paraíba, que rompeu o ligamento do joelho, e o volante Levi, após fratura na perna diante do Sport

Em seu favor, a Cobra Coral tem a escrita de sempre ter terminado longe da liderança no Hexagonal do Título e conquistado o título por cinco vezes em sete edições desde que o campeonato teve semifinal e final, criado em 2010

Certos mesmo são os retornos do goleiro Júlio César, o zagueiro Anderson Salles, o lateral-esquerdo Tiago Costa, o volante David e o meia Thomás, já que cumpriram suspensão no clássico contra o Náutico. A única ausência para o jogo de instantes é o lateral-direito reserva Gabriel Vallés, com um desconforto na coxa

Recuperados de uma contusão na coxa, o volante Elicarlos e o meia Léo Costa estão aptos para Eutrópio, mas é esperado que Gino e Pereira vão ser titulares. No ataque, a indefinição fica entre André Luís, que ganhou a vaga nos últimos jogos, e Everton Santos, artilheiro do torneio com cinco gols marcados

Mandante na primeira partida, o Santa Cruz ainda não está definido com antecipação. Foram dois treinos secretos durante a semana, deixando em aberto a possibilidade de dois retornos após lesão e um por opção, sendo todos do meio para frente