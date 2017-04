Santa Cruz supera Salgueiro com pênalti polêmico e sai à frente por vaga na final

INCIDENCIAS: Partida de ida válida pelas semifinais do Campeonato Pernambucano, disputada no Arruda, em Recife, Pernambuco. Público: 22.056 Renda: R$ 96.750,00

O primeiro grande passo para chegar à terceira final consecutiva foi dado pelo Santa Cruz. O futebol ainda não é dos melhores, o tricolor segue devendo uma atuação convincente na temporada, mas diante do Salgueiro na noite deste sábado (15), no Arruda, em Recife, Pernambuco, pela primeira partida das semifinais do Campeonato Pernambucano, os corais souberam fazer o suficiente mais uma vez para vencer pelo placar mínimo. Anderson Salles, em penalidade polêmica, foi o responsável por marcar para os tricolores.

Com o resultado desta noite, O Santa Cruz jogará com a vantagem do empate no confronto da volta para avançar à final do Campeonato Pernambucano. Já o Salgueiro precisará vencer por dois gols para garantir a classificação pela segunda vez na história ou triunfar com um tento de diferença para levar a decisão para os pênaltis. Vale lembrar, que não há vantagem por gol marcado fora de casa.

As partidas de volta das semifinais da Campeonato Pernambucano vão acontecer apenas no próximo final de semana. O Salgueiro vai receber o Santa Cruz no sábado (22), às 19h00, no estádio Cornélio de Barros, em Salgueiro, no sertão de Pernambuco. Já o duelo entre Náutico e Sport será no domingo (23), às 16h00, na Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata, Pernambuco.

Equipes apresentam pouca qualidade técnica e empatam sem gols

O confronto começou com o Santa Cruz tentando impor seu ritmo diante do adversário, mas pouco espaço era dado pelo Salgueiro em seu setor de defesa, então, ficou difícil levar perigo à meta defendida por Mondragon nos primeiros minutos. Os donos da casa também encontravam dificuldades na criação das jogadas, errando sempre no momento da ligação do meio para o ataque ou até optando por fazer ligação direta com os jogadores de defesas, facilitando o trabalho dos defensores salgueirenses.

A primeira grande chegada foi em favor do Carcará. Em contra-ataque aos 15 minutos, Willian Lira recebeu de Valdeir e, quando tentou devolver, Anderson Salles chegou jogando para linha de fundo. Na cobrança de escanteio, Júlio César saiu mal da meta e Ranieri, livre na pequena área, não conseguiu aproveitar a cobrança. Os corais responderam com um chute forte do meia-atacante Thomás, em que o goleiro Mondragon fez uma defesa com qualidade.

Em meio a tantos erros no setor de criação dos dois times, a bola parada surgiu como uma boa possibilidade de criar uma vantagem. Assim foi como o Salgueiro quase abriu o marcador aos 30 minutos, quando Rodolfo Potiguar cobrou uma falta chutando muito forte da intermediária e obrigou o goleiro Júlio César a fazer uma ótima defesa. O tricolor chegou bem aos 36 minutos, com Halef Pitbull, que recebeu bom passe de Thomás e chutou, de primeira, para fora, levando certo perigo.

A qualidade de Anderson Salles na bola parada veio aparecer aos 36 minutos, em uma falta quase na lateral do campo que ele bateu forte e parou na boa defesa do goleiro Mondragon. Grande chance de abrir o placar mesmo quem teve foi Halef Pitbull, quando recebeu bom cruzamento de Tiago Costa, e chutou para fora sozinho na entrada da pequena área. Diante de poucas oportunidades, a primeira etapa acabou sendo encerrada no empate sem gols.

Anderson Salles marca em pênalti polêmico e Santa Cruz garante vitória contra Salgueiro

Para o segundo tempo, o técnico Vinícius Eutrópio resolveu manter o mesmo time que terminou a etapa inicial, enquanto o técnico Evandro Guimarães seguiu também com a mesma formação. Com a bola rolando, os dois times continuaram sem grande inspiração para levar perigo. Halef Pitbull perdeu mais uma grande oportunidade aos três minutos. Ele avançou com liberdade pelo meio, entrou na área e acabou se jogando quando a marcação se aproximou. Depois, Tiago Costa recebeu na entrada da área e chutou colocado, assustando o goleiro Mondragon.

Aos 12 minutos, o lateral-esquerdo Tiago Costa resolveu partir para cima da marcação e Marcos Tamandaré deu espaço, chegando na dividida já dentro da área. O lateral caiu e a árbitra marcou pênalti. Anderson Salles pegou a bola e chutou com muita qualidade, no ângulo, tirando qualquer chance de defesa do goleiro Mondragon. Visando melhorar ofensivamente, o técnico Evandro Guimarães tirou o meia-atacante Paulo Victor para colocar Jean.

Buscando aumentar a vantagem e melhorar o desempenho ofensivo, o técnico Vinícius Eutrópio tirou o atacante Everton Santos para colocar André Luís. O Salgueiro chegou com perigo aos 27 minutos, com Rodolfo Potiguar avançando com liberdade e chutando forte para defesa do goleiro Júlio César, que quase se atrapalhou. Os visitantes começaram a se soltar um pouco mais e buscar o ataque, ganhando sempre bolas por meio de saídas erradas do tricolor, o que foi gerando perigo para meta Coral.

Mesmo sabendo da necessidade de um placar maior, o técnico Vinícius Eutrópio tirou o meia-atacante Thomás para colocar o volante Elicarlos. O Carcará quase chegou ao empate aos 37 minutos, quando Daniel cobrou falta levantando na área e a defesa Coral parou, com a bola passando muito perto da meta defendida por Júlio César. Os dois times ainda tentaram balançar as redes, mas não lograram êxito e o duelo foi encerrado no 1 a 0 favorável aos mandantes.