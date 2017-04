Santa Cruz convoca coletiva amenizando dívidas e presidente promete dois títulos

Foto: Antônio Melcop/Santa Cruz

A direção do Santa Cruz convocou uma entrevista coletiva nesta terça para esclarecer alguns assuntos. Com o Presidente Alírio Moraes como porta-voz, o clube falou sobre a dívida de uma folha salarial, mas não negou insatisfação de jogadores depois do atraso. Segundo o presidente coral, o salário de março deste ano venceu no último sábado (15) e apesar de não ter sido pago, houve uma conversa com os jogadores para acalmá-los.

"A gente tem procurado conversas francas, abertas, mostrando a situação e não nos pautando nos problemas, mas nas soluções. Ninguém em sã consciência quer ser uma tripulação de um barco que vai naufragar. Poderia ter a insatisfação de um ou outro jogador, mas se conversar com a totalidade do grupo, lideranças, essa insatisfação não é visualizada", disse o mandatário.

Não só os jogadores, mas Alírio explicou a situação dos funcionários do clube, que estão com alguns salários atrasados. De acordo com ele, o passivo já entrou em um acordo. "Foi um acordo ajustado perante o Comitê de Gestão. Não está ainda definido, mas pelo tamanho da dívida, devemos fazer o parcelamento em 12 vezes ou mais. Espero também com o avançar do ano, se formos realizando as receitas projetadas, possa até antecipar parcelas", continuou.

Mesmo com todos os problemas financeiros do clube tricolor, o presidente Alirio Moraes está confiante nos títulos no primeiro semestre e prometeu as conquistas do Campeonato Pernambucano e da Copa do Nordeste deste ano. "Alguns vão dizer que temos limitações, mas se neguinho bobear, a gente leva mais dois troféus", concluiu Alírio.