Eutrópio considera justa classificação do Salgueiro: "Eles foram merecedores"

Treinador coral elogiou o Carcará e disse que faltou atitude em sua equipe durante os 90 minutos (Foto: Genival Fernandes/Especial à VAVEL Brasil)

O Santa Cruz até tentou, mas foi desclassificado para o Salgueiro na semifinal do Campeonato Pernambucano 2017. Com má atuação nos 90 minutos, o Mais Querido foi derrotado por 2 a 0 no Cornélio de Barros. Com o resultado negativo, o Tricolor disputará o terceiro lugar da competição, onde terá que vencer para garantir a vaga na Copa do Nordeste do ano que vem.

Sobre a partida desse sábado (22), Vinícius Eutrópio acredita que seu time não teve a atitude esperada. Apesar da superioridade do Carcará, o comandante tricolor reconheceu os erros de sua equipe em campo e exaltou o empenho do adversário, destacando a eficiência nos chutes a gol.

"Faltou a tranquilidade na hora de trocar passes, já que nós estávamos errando os mais simples. Quando nós finalmente começamos a atacar, o resultado estava na mão do Salgueiro e, por isso, não tivemos tempo para reverter a situação e eles foram merecedores. Aproveitaram bem as chances de gol que tiveram e foram mais felizes que a gente", disse Eutrópio, que lamentou as mudanças não surtirem efeito.

Técnico tricolor elogia atuação apresentada pelo Carcará (Foto: Genival Fernandes/Especial à VAVEL Brasil)

"Fizemos um primeiro tempo bem equilibrado, aí, no segundo tempo, coloquei Elicarlos no lugar de Pereira para Gino e David marcarem só a saída de bola deles. Rodolfo Potiguar jogou a partida inteira com muita liberdade e, no momento que fui colocar o Léo Costa no jogo, já que a primeira substituição não tinha surtido efeito, mas aí levamos um gol. Em seguida, o outro", completou.

Ainda que tenha cometido falhas pontuais dentro das quatro linhas, os corais mantiveram a mesma postura mostrada em outros jogos longe de casa, conforme destacou o técnico. Para Vinícius, todavia, foi a falta de determinação na partida que causou a desclassificação, afastando o clube do tricampeonato no certame.

"Jogamos marcando com duas linhas de quatro como de costume. Não vi nada de diferente nos jogos que jogamos fora de casa, mas erramos muito na hora de atacar o time do Salgueiro, e isso que faltou. Nós até Fizemos um primeiro tempo onde equilibramos as ações, contudo não repetimos isso no segundo. Faltou um pouco de atitude ofensiva para sairmos daqui com a classificação", encerrou.