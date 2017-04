Eliminado no estadual, Santa Cruz volta atenções para a Copa do Nordeste

Treino foi realizado no Estádio do Arruda (Foto: Rodrigo Baltar/Santa Cruz)

Após a eliminação no Campeonato Pernambucano, o Tricolor iniciou a semana de treinamento visando a primeira partida das semifinais da Copa do Nordeste, que acontecerá no sábado (29), contra o Sport, na Ilha do Retiro, às 18h30.

Na manhã da segunda (24), os jogadores que participaram mais de 45 minutos do jogo em Salgueiro, no sábado (22), realizaram um regenerativo no vestiário e academia com o professor Guilherme Ferreira. No gramado do Arruda, o técnico Vinícius Eutrópio comandou coletivo tático com demais atletas. Na terça-feira (25), todos os jogadores retornam as atividades, dessa vez, no período da tarde no Arruda.

Eutrópio deseja utilizar a queda no estadual para melhorar a postura da equipe nas decisões que estão se aproximando. “A gente tem que sofrer. Para evoluir, tem que sofrer. Temos que evoluir para valorizar as vitórias. É uma equipe em formação e vai passar por experiências. Aprendemos e que isso sirva de lição para as duas competições que teremos.” pontou o treinador.

Para as próximas partidas, a equipe coral deve poder contar com lateral-esquerdo Eduardo Brito, recuperado de uma conjuntivite, está liberado pelo DM para atuar. Já o argentino Gabriel Vallés, recuperado de uma contusão na coxa esquerda, segue em trabalho de transição.

Agora, no Departamento Médico, está apenas o atacante Facundo Parra, que sentiu uma dor na coxa direita na última sexta-feira (21), no último treino da equipe antes de enfrentar o Salgueiro. O jogador ficou no banco de reservas durante a partida, apenas para compor, sem condições de atuar. O DM está aguardando o exame de imagem para identificar a gravidade da lesão.

Sem espaço na equipe, zagueiro Walter Guimarães é emprestado

Visando readequar o elenco, o Santa Cruz segue emprestando alguns pratas da casa para adquirir maturidade. Depois de Marcílio, Williams Luz e Léo Cotia, foi a vez do zagueiro Walter Guimarães deixar o clube para defender o Guarany de Sobral-CE, a pedido do treinador Sérgio China.

Com a chegada de Eutrópio, jogador não teve espaço na equipe ( Foto: Rodrigo Baltar/Santa Cruz)

"O Walter foi cedido ao Guarany de Sobral até o fim da Série D. É um jogador que estava tendo poucas oportunidades. De acordo com o nosso planejamento, jogadores vindos da base precisam estar atuando, principalmente tendo oportunidade de jogar em um Campeonato Brasileiro para que adquira maturidade e retorne ao Arruda com experiência, uma vivência maior. Houve soliticação de Sérgio China e o liberamos por empréstimo". declarou o gerente de futebol do Santa Cruz, Ataíde Macedo.

Cria da casa, Walter subiu para equipe profissional tricolor em 2015. De lá para cá, atuou apenas três vezes, todas como titular. A última vez foi na derrota por 5 a 0 para o São Paulo, no Pacaembu. Em 2017, o garoto não teve oportunidade de atuar e só foi relacionado para algumas partidas.