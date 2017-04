Volante David usa experiência para seguir confiante após eliminação no Pernambucano

Titular desde que chegou, atleta ignora desclassificação para Salgueiro e foca no regional (Foto: Rodrigo Baltar/Santa Cruz)

Não passar à final do Campeonato Pernambucano é passado no Santa Cruz. Ao menos esse é o discurso do volante David, um dos jogadores mais experientes do elenco e que tem espaço garantido no time titular nesta temporada, pois tem a confiança de Vinícius Eutrópio. E é isso o que o motiva para a sequência, já que também acredita no trabalho do treinador.

Na reapresentação para disputa da semifinal da Copa do Nordeste 2017, o marcador coral representou o grupo por conta da bagagem no mundo da bola e falou em nome de todos. Com vaga assegurada entre os 11, declarou que a motivação do elenco com Eutrópio independe de resultados ruins.

"A gente não pode jogar o trabalho fora por um resultado negativo e a gente vê que ele ficou chateado. Estamos fazendo bom trabalho e isso independe do resultado. O grupo todo confia muito no trabalho que é feito e encabeçado por Eutrópio, mas temos que dar sequência a isso. É difícil ter um grupo com tanta aprovação como esse nosso", afirmou, sem esquecer o tempo livre para focar apenas no Sport pelo regional.

Cabeça de área tricolor é titular desde que chegou, no início do ano (Foto: Rodrigo Baltar/Santa Cruz)

"Temos que entrar forte fisicamente, mas muito mentalmente. Agora, é saber separar a derrota que tivemos (para o Salgueiro) e não deixar isso influenciar contra o Sport. Cito muito que tem que ser jogador de tênis, mas não vamos deixar totalmente de lado a derrota, sim poder aprender com isso. Temos a semana para trabalhar e fazer diferente", completou.

Para o clássico do fim de semana, o comandante tricolor esboçou uma modificação na equipe em relação à que foi superada pelo Salgueiro. Antes com lugar por ser um dos artilheiros em 2017 ao lado de Halef Pitbull, com seis gols assinalados, o atacante Everton Santos foi sacado para a entrada do meia Léo Costa.

A base montada no treinamento desta terça-feira (25) no Arruda, para enfrentar o Leão, foi: Júlio César; Vitor, Anderson Salles, Bruno Silva e Tiago Costa; David, Gino, Pereira, Léo Costa e Thomás; Halef Pitbull.